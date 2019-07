Supertalent opustil barcelonskou akademii a upsal se PSG, kde si přijde na milion liber ročně

Tento krok nastal krátce poté, co mladý holandský rodák začal využívat služby superagenta Mina Raioly, který zastupuje hvězdy jako jsou Paul Pogba nebo Zlatan Ibrahimovič. Obratný střední záložník díky Raiolovi podepsal smlouvu až do roku 2022 v nejvyšší francouzské lize Ligue 1 s Paris Saint-Germain.

Ale kdo vůbec je tenhle mladý talent, který, jak Barcelona doufala, měl být jejím dalším esem v rukávu?

Narodil se v Amsterodamu jako syn bývalého fotbalisty Regillia Simonse, který svého syna pojmenoval po barcelonské legendě Xavim Hernandezovi. Zdá se tedy, že talent mu byl souzen už od narození.

Simons je agresivní záložník, který svým fotbalovým myšlením předčí své vrstevníky. Už v jeho 7 letech si ho Barcelona vtáhla do svých řad. Jevil se jako přirozený vůdce a brzy se stal kapitánem hráčů do 14let.

Setkání se idolem

V Barceloně se také setkal se svým idolem, jehož jméno nese. „Byl jsem zrovna u fyzioterapeuta, když Xavi vstoupil. Když jsem mu řekl, že se jmenuji taky Xavi, zasmál se. Bylo to zábavné. Na ten moment nikdy nezapomenu. Je to můj idol," vzpomíná Simons.

"Vím, že to bude těžké, ale udělám vše pro to, abych to zvládl," říká mladík, u něhož se snoubí talent a odhodlání s touhou hrát na vysoké úrovni. V letech 2010-11 se dostal do mládežnického týmu Barcy a hned ho dovedl k titulu. Vyhrávat se mu dařilo i v dalších letech, kdy postupně procházel různé mládežnické skupiny katalánského celku.

V letech 2016-17 byl součástí mládežnického týmu, který vyhrál všech 25 zápasů s celkovým skore 164:14. I když je to týmová hra, tak Xavi byl hlavní hvězdou a také byl po zásluze odměněn cenou pro nejužitečnějšího hráče.

Zdá se, že o tomto „novém Xavim", který má potenciál být lepší než „původní", toho ještě hodně uslyšíme. Svůj talent teď musí předvést v Paříži.