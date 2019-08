Pět fíků vyfasoval, přesto byl hrdinou. Slávistický Neuer předvedl úžasný zákrok

Když fotbalový brankář vyfasuje pět gólů za zápas, většinou by se nejraději odplížil do kabiny kanálem. Ne tak Martin Vantruba, jehož Pohroní prohrálo v Dunajské Stredě 1:5. Gólman nováčka totiž předvedl zákrok, který se zařadil do hitparády slovenské ligy. Mladý brankář se do týmu ze Žiaru nad Hronom přesunul na hostování z pražské Slavie.