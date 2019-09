Neuvěřitelná obětavost! Obránce zachránil jasný gól. Hned dvakrát

Tohle byl možná jeden z nejlepších obranných zákroku v historii fotbalu. Bek Rostova Jevgenij Černov se fantasticky předvedl během zápasu ruské ligy. Šestadvacetiletý hráč zabránil v utkání na hřišti Lokomotivu Moskva jasnému gólu - ne však pouze jednou, během pár sekund to zvládl hned dvakrát. Jeho neskutečný akrobatický kousek se stal okamžitě hitem a na sociální síti Twitter má už přes tři miliony zhlédnutí.

Taková obětavost se jen tak nevidí. Obránce Rostova Jevgenij Černov se jednoduše odmítl smířit s tím, že by jeho tým mohl dostat gól. Poté, co se brankář Rostova Baburin v souboji s útočníkem domácího Lokomotivu Smolovem nechal přetlačit a umožnil mu hlavičkovat směrem do sítě, se zdálo, že je hotovo. Jenže proti byl Černov.

Ten ve sprintu dokázal vykopnout míč z brankové čáry a místo míče v bráně skončil on. Jenže to nejdůležitější, za co Černovovi fanoušci nyní hlasitě tleskají, mělo teprve přijít. Balon se totiž po jeho zákroku dostal k dalšímu hráči soupeře Djordjevičovi a ten měl před sebou zcela odkrytou bránu.

Ve chvíli, kdy vystřelil, se však na brankové čáře objevil Černov. Ten se akrobaticky po zádech vrhl proti míči, aby jej tělem opět dokázal vyrazit. Rostov pak dokázal míč konečně odehrát do bezpečí a Černov byl za hrdinu. I díky jeho zákroku se hostům povedlo uzmout v Moskvě tři body po výhře 2:1.