Vyhrocené slovenské derby: Fanoušek domácích zákeřně napadl kapitána hostů

Utkání, které sledovalo téměř 15 000 diváků a jenž nakonec ovládl Slovan 2:0, bylo tradičně napjaté. Podle serveru sport.aktuality.sk nebyla nouze o skandování hanlivých pokřiků, vhazování předmětů na hrací plochu či pyrotechniku, která dokonce způsobila, že několik vlajek příznivců domácích vzplálo. Jedna ze situací se ale přece jen všemu vymkla extrémním způsobem.

Po druhém gólu Slovanu z nastaveného času, jehož autorem byl Dejan Dražič, totiž v bráně Trnavy došlo k menší rozmíšce, během níž se podařilo pár fanouškům dostat nepozorovaně k brance a jeden z nich skrze síť fyzicky napadl kapitána hostujícího Spartaku Bogdana Mitreu.

„Ani nevím, co k tomu mám říct, nečekal jsem to. Takové věci jsou součástí fotbalu, ale v budoucnu by se opakovat neměly," komentoval situaci pro RTVS sám Mitrea. „To je Slovan," rýpnul si do rivala.

Jednání některých fanoušků už odsoudila slovenská Únie ligových klubov a volá po tom, aby situace ze závěru zápasu neskončila pouze pokutou.

„Dlouhodobě voláme po individualizaci trestů a jejich exemplárnosti v případě jednotlivců, kteří se na zápasech neumějí chovat podle jasně nastavených pravidel. Podle informací od delegovaných osob, se kterými jsme okamžitě po incidentu komunikovali, byli pachatelé identifikováni a předáni policii. I proto věříme, že v tomto případě budou přijaty tresty, které si tito lidé zaslouží," cituje stanovisko Únie sport.aktuality.sk. Únie zároveň jedním dechem dodává, že za řešení nepovažuje kolektivní tresty v podobě zavírání stadionů.