Exemplární trest! Fanoušek, který na Slovensku napadl kapitána hostů, se na Slovan už nepodívá

Že je souboj tradičních rivalů napjatou událostí, to není nic nového. To, co se ale stalo v závěru toho posledního, který se hrál o víkendu, překročilo všechny meze. Po gólu Dejana Dražiče v nastaveném čase zápasu došlo k menší šarvátce v bráně Trnavy. V tu chvíli se k mele zcela nepozorováni dostali i dva fanoušci a jeden z nich skrz brankovou síť napadl kapitána hostů, Bogdana Mitreu.

Celý incident samozřejmě nemohl zůstat bez povšimnutí; jednání některých fanoušků odsoudila třeba slovenská Únie ligových klubov a nyní se k němu vyjádřil i sám Slovan. Slovenský mistr se soupeři a zejména jeho kapitánovi omluvil a rozhodl se k radikálnímu kroku. Ani jeden ze dvou diváků, kteří přeskočili reklamní bannery, se na fotbal už nepodívá.

„Oba pachatelé byli zadrženi, předáni do rukou Policie SR a vedle trestně-právní zodpovědnosti jim bude udělen doživotní zákaz navštěvovat domácí i venkovní zápasy ŠK Slovan," je bratislavský celek nekompromisní ve svém prohlášení. Jedním dechem také dodává, že v případě disciplinárního postihu a finančního trestu pro klub hodlá po obou jedincích vymáhat škodu.

Jednotlivci, ktorí narušili priebeh zápasu Slovan - Trnava, budú exemplárne potrestaní, bude im udelený doživotný zákaz navštevovať domáce i vonkajšie zápasy ŠK Slovan. https://t.co/hNzyyBmXJL pic.twitter.com/AsFuiLkD44 — ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) September 16, 2019

Vedle těchto dvou výjimečných trestů přistoupí Slovan také k dalším sankcím v podobě zákazu návštěvy svých zápasů. Ten se bude týkat fanoušků, kteří „navzdory mnohonásobnému upozornění hlasatele a pořadatelů házeli předměty na hrací plochu a jiným způsobem narušovali a dehonestovali průběh zápasu".