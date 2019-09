Silný jako drsňák Lukaku. Český obránce si plní fotbalové sny

Před pár lety jste prý přemýšlel o tom, že si najdete práci a budete hrát fotbal jen v krajském přeboru. Teď jste kapitánem týmu v Ekstraklase. Dá se říct, že žijete svůj sen?

Ano, je to tak. Před pár lety jsem si chtěl najít práci a fotbalem si jen přivydělávat, protože fotbal v Česku na úrovni druhé a třetí ligy už nebylo to, co mě naplňovalo a o čem jsem snil. Na startu mojí kariéry to bylo fajn, ale nepodařilo se mi udělat ten další krok. Paradoxně mi to vyšlo v zahraničí. Teď hraju opravdu ten fotbal, o kterým jsem jako malej kluk snil. Navíc jsem kapitánem týmu, jsem na to opravdu hrdý, je to velká odpovědnost ale té se nebojím. Od malička jsem v roli lídra i díky pozici, kterou hraji.

Není úplně tradiční, aby byl cizinec kapitán týmu. Čím jste si tuhle důvěru zasloužil a co pro vás kapitánská páska znamená?

Určitě tím, jaké výkony v dresu Rakowa podávám. Nic jsem nedostal zadarmo. Přišel jsem do Polska s jasnou vizí, a to postoupit do Ekstraklasy z třetí nejvyšší soutěže. Do tří let se to povedlo. Moje pozice v týmu je skvělá, moc si toho vážím, je to opravdu velká pocta.

Na obránce dáváte každoročně spoustu branek. Neopustilo vás to ani po postupu do nejvyšší soutěže. Nedávno jste dokonce vstřelil gól slavné Legii Varšava. Jak na to budete vzpomínat?

Utkání jsme prohráli 1:3, moje branka na konci utkání byla alespoň odměnou za to, že jsme nesložili zbraně a bojovali do konce. Gól se vždy počítá, ale vzpomínat na něj kvůli prohře nebudu. Věřím, že na nás čekají mnohem hezčí momenty.

Ve vítězném utkání proti Gdyni se společně s vámi objevili v základní sestavě Rakowa další dva Češi Petr Schwarz a Daniel Bartl. Jakou mají v klubu pozici?

Šváňa je stabilní člen základní sestavy, tvoří pevnou osu našeho týmu. Bartlík se vrací po zranění, tým na něj také velmi spoléhá. Oba si velmi rychle vybudovali dobrou pozici.

Český obránce Tomáš Petrášek se mohl se spoluhráči v dresu druholigového Rakówa radovat z postupu do semifinále polské pohárové soutěže.

Jaká panuje v klubu spokojenost se vstupem do soutěže?

Cítíme, že jsme mohli v pár utkáních udělat víc. Ale jsme nováček, takže to bereme s pokorou. Fanoušci jsou určitě spokojeni, protože Ekstraklasa je v klubu po 21 letech, pro ně to je fakt velká věc. Cestují s námi na každý zápas, jsou pro nás velmi důležití.

V čem vidíte největší rozdíl mezi první ligou a Ekstraklasou?

Ekstraklasa je velký projekt a skvělý produkt pro fanouška. Program o ní jede v televizi každý den, o víkendu jsou super televizní studia, kam chodí spoustu zajímavých hostů. Samozřejmě rozdíl je mezi návštěvami na stadionech a taky stadiony samotné. Na některých je to opravdu radost hrát. Ale v první řadě je velký rozdíl mezi kvalitou protivníků. Každá chyba je ihned potrestána, na to jsme si v prvních kolech chvíli museli zvykat a tu ligu se naučit hrát.

Nová posila Interu Milán Romelu Lukaku oslavuje gól na 3:0 proti Lecce.

Daniele Mascolo, Reuters

Fotbal je v Polsku hodně populární, fanoušci tím doslova žijí. Přibylo vám marketingových povinností a klubových aktivit pro fanoušky?

Samozřejmě, všechno je více oficiální, musíme si dávat velký pozor, co dáváme na sociální sítě, měli jsme na to před sezonou speciální školení, čeho se vyvarovat atd. Teď mě třeba čeká natáčení reklamy, která bude propagovat prodej hry FIFA 2020 v obchodech majitele našeho klubu.

Když už mluvíte o počítačové hře FIFA, nedávno se objevila informace, že jste v novém vydání hodnocen jako jeden z deseti nejsilnějších hráčů. Jaké to je být zařazen po bok světových fotbalových siláků jako jsou například Lukaku?

Samozřejmě mě to samotného překvapilo, ikdyž někteří spoluhráči mi říkali, že je moc ne. Je to příjemné, ale neberu to nějak vážně. Horší už je to s celkovým číslem mojí karty (usměje se) Ale jo, je to fajn. Pro mě i pro klub je to skvělá reklama.