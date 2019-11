Český obránce Petrášek vládne ligovým statistikám. Poklonu mu složil i známý trenér

Gól proti Wisle má speciální cenu. Znamenal pro tři body. Navíc jste vyhráli tři z posledních čtyř duelů. Cítíte, že jde forma týmu nahoru?

Moc dobře jsme věděli, že nás čeká velmi důležitý zápas. Každý z nás zná situaci v tabulce, takže jsme věděli o co hrajeme. Zápas jsme zvládli. Navíc jsme vyhráli zaslouženě. Na výsledcích je vidět, že jsme už nabrali nějaké zkušenosti, hrajeme víc chytře.

Skvěle fungující defenzivu dirigujete právě vy. Vypadá to, že si hru pod tlakem užíváte, nebo vám minimálně nedělá sebemenší problém. Je to tak?

V obraně hrajeme velmi dobře, dokážeme dobře reagovat na vývoj utkání a měnit rytmus hry. Já jako střední obránce jsem zodpovědný za taktické pokyny v průběhu zápasu a musím být sebevědomý lídr na hřišti i mimo něj. Ta role mi sedí, jsem rád že tým táhne za jeden provaz.

Trefil jste se proti Jagiellonii, Legii Varšava a teď i proti Wisle. Stává se z vás specialista na góly proti velkým soupeřům...

Po standardce z pravé strany přišel výborný centr, já jsem si jen dobře načasoval náběh a míč trefil do protipohybu brankáře. Je to odměna za práci celého mužstva a je to o nekonečném tréninku těchto situací. Drilujeme standardky skoro jako Karlos Vemola takedowny. (směje se) Moc dobře víme, že je to naše silná zbraň, která rozhoduje zápasy. Týmy to o nás vědí, ale není jednoduché to bránit. Tahle situace to opět potvrdila.

Naposledy jste v domácím prostředí vyhráli nad Slaskem, který vede český kouč Vítězslav Lavička. Stihli jste prohodit pár slov?

Pogratuloval nám a vysekl našemu týmu a speciálně nám Čechům poklonu, že děláme českému fotbalu výbornou reklamu. Takové slova samozřejmě velmi těší. To samé mohu já říci o něm. Za krátkou dobu si v Polsku vybudoval skvělé renomé, takové, jaké měl všude, kde byl. Je to pan trenér a člověk s vysokou klasou.

Skvělé jméno ale máte i vy. Nedávno se objevila statistika vyhraných soubojů, ze které jste vyšel jako nejlepší ze všech hráčů Ekstraklasy. Co na to říkáte?

Vážím si toho, že moje jméno v polském fotbale něco znamená. Lidé vědí, že góly dávám, že na hřišti budím respekt. Ale je třeba to brát s pokorou, je to sport. Teď se daří, ale lidé velmi rychle zapomínají. Takže je třeba být neustále hladový a dívat se dopředu. Ale samozřejmě být nejlepší v osobních soubojích, to zřejmě ukazuje, že svoji práci nedělám špatně. Motivuje mě to do další práce a hlavně chci, aby byl úspěšný tým, to je u mě vždy na prvním místě.