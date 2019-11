Zraněný Bajrič už je doma, oddechl si český obránce Slovanu Bratislava Medveděv

Ve dvaadvaceti letech je Jurij Medveděv stálicí obrany Slovanu Bratislava. Narodil se v Kazachstánu, ale od tří let žije v Česku, a dokonce svoji novou zemi reprezentoval. V dresu slovenského mistra opět bojuje o slovenský titul a bojuje s ním i v Evropské lize. Ve čtvrtek ale zažil nejhorší okamžik v kariéře, když na trávníku Wolverhamptonu trefil domácí Raúl Jiménez při pokusu o nůžky jeho slovinského spoluhráče Kenana Bajriče do hlavy kopačkou tak, že skončil v bezvědomí na trávníku...

„V pátek Kenana pustili z nemocnice a vrátil se do Bratislavy. Samozřejmě je dál v péči lékařů, ale z nejhoršího je snad venku. Upřímně, hodně jsme si oddechli," říkal český bek v rozhovoru pro Sport.cz a Právo. Moment z 80. minuty však má stále před očima. „Hrozný okamžik... Nechci už vzpomínat, ale pořád to vidím. Když došlo k tomu střetu, zastavil se mi na chvíli dech. Kenan tam ležel bezvládně, nereagoval. Vypadalo to s ním hodně špatně, vždyť už na hřišti ho lékaři ošetřovali strašně dlouho. Byl v bezvědomí, v křeči, jen chrčel... Měli strach o jeho život. Lékaři ho naštěstí oživili. Důležité je, že bude v pořádku," přiznal.

Jiménez nakonec dal Slovanu ve druhé minutě nastavení vítězný gól. Podle Medveděva měl za zákrok na Bajriče vidět červenou kartu. „Jistě v tom nebyl úmysl, ale hráč je odpovědný podle pravidel za svoji hru a tělo, tedy i za nohy. Trefil Kenana tvrdě do hlavy. Byl to faul a podle mne měl dostat červenou kartu. Pochopitelně ten moment se na nás podepsal. Nevymlouvám se. Sahali jsme po velice cenném bodu. Gól jsme dostali v nastavení. Je fakt, že Jiménez ho ani neslavil. Byl z toho, co se stalo také nešťastný. Nás ta prohra mrzí hrozně moc. Gól byl strašně laciný. Při centru jsme měli každý svého hráče, ale on vyskočil nejvýš a pěkně balón uklidil. Škoda," litoval český bek.

Naděje na postup ještě žije

Ve skupině Evropské ligy je Slovan pět bodů za druhým Wolverhamptonem a šest za vedoucí Bragou, ale o čtyři je před posledním Besiktasem Istanbul. Boj o postup ještě nevzdává. „Musíme věřit. Naší výkony nejsou špatné. Když vyhrajeme zbývající dva zápasy s Bragou a posledním Besiktasem, naděje na postup ožije. Bohužel ho ale nemáme ve svých rukou," konstatoval.

Diogo Jota (vlevo) z Wolverhamptonu a Jurij Medveděv ze Slovanu.

Radovan Stoklasa, Reuters

Evropská liga je svátek, slovenská liga denní chleba. „Je to velký rozdíl. Zahrát si třeba v Anglii, ve fantastické atmosféře, to je obrovský zážitek. Doma nás soupeři tolik neprověří, ve slovenské lize jsme dominantní. O to těžší je pak naše situace v evropském poháru. Wolves hrají každý týden těžký zápas, jsou zkušenější, lépe proto zvládají zakončení. Ale pro Slovan neexistuje nic jiného, než tituly a evropské poháry," nabídl srovnání obou soutěží.

Spoluhráči ze šestnácti zemí

Původem je Kazach. Má ale český pas. Ve Slovanu jsou momentálně dva čeští fotbalisté. Tím druhým je záložník Erik Daniel. Medveděvův nejbližší parťák. „Jsme spolu velmi často. Skoro po každém tréninku si zajdeme na kávu ještě s jedním slovenským spoluhráčem," vyprávěl s úsměvem.

Ve Slovanu jsou hráči ze šestnácti zemí, takový fotbalový Babylon. Trenér Ján Kozák mladší ho ale zvládá a tým má výsledky. „Jsme spolu nějaký čas, takže jsme si na sebe už zvykli. Pravda, občas se vyskytne nějaký drobný problém v komunikaci, ale na trávníku ne, tam si rozumíme. Každým tréninkem a zápasem to je lepší a lepší. Hlavním komunikačním jazykem v kabině je angličtina," přiblížil kabinu Slovanu Jurij Medveděv.