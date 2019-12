Skvělá zpráva pro Schicka? Zázračný Nor letí do Manchesteru

Dlouho očekávaný přestup je tu? Fotbalový útočník Erling Haaland měl podle zdrojů britského serveru Dailymail dnes nasednout do letadla v norském Stavangeru a odletět směr Manchester. Tam by měl podle všeho jednat o smlouvě s United. O norského kanonýra Red Bullu Salzburg, který zářil v základní skupině Ligy mistrů a rakouské lize, usilovaly přední evropské velkokluby včetně Bayernu Mnichov, Juventusu, Lipska nebo Atlétika Madrid a dalších. Devatenáctiletý fotbalista nasázel v letošním ročníku za rakouský celek 28 gólů ve 22 zápasech a je považován za jednoho z nejperspektivnějších útočníků fotbalového světa.

O zájmu Manchesteru United se mluvilo delší dobu. Kouč Rudých ďáblů a hráčův krajan Ole Gunnar Solskjaer vedl talentovaného mladíka během angažmá v Molde. Nyní se zdá, že by mohlo dojít k obnovení spolupráce. Pokud se potvrdí zvěsti ohledně cíle, za kterým Haaland míří do Manchesteru, půjde o jeden z největších přestupů letošní sezony.

Haalanda má při cestě na Ostrovy doprovázet jeho otec Alf-Inge Haaland, bývalý hráč Leedsu a Manchesteru City. Solskjaer se spekulace ohledně přestupu fotbalové komety snažil mírnit a hráčovu návštěvu označil za dovolenou kvůli vánočním svátkům.

Kanonýr Salcburku Erling Braut Haaland pálí přes bránícího zadáka Liverpoolu Dejana Lovrena. Brankář anglického klubu Alisson Becker ale míč za svá záda nepustil.

John Sibley, Reuters

Jestli Haaland nakonec skutečně zamíří do United, bude to dobrá zpráva pro českého útočníka Patrika Schicka z Lipska. Šéf německého klubu Markus Krosche totiž zájem o téměř dva metry vysokého Nora nikterak netajil. A Schickovi by takový přestup v rámci sesterských klubů hodně ztížil pozici v útoku.

Ovšem nic nemusí být definitivní. Spolu se svým agentem Mino Raiolou totiž v minulém týdnu Haaland navštívil zmiňované Lipsko a také Borussii Dortmund. Server Transfermarkt odhaduje cenu norského útočníka na 45 milionů eur (přes 1 miliardu korun).