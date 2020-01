Sancho trápil Slavii v Lize mistrů, teď na něj stojí frontu slavné kluby

Miliardy budou létat. Nový rok 2020 sotva začal a média už se předhánějí v odhadech, které hvězdy změní během následujících týdnů dres. A fanoušci netrpělivě hltají každou novinku. Která ze známých tváří bude hitem? Vypadá to, že lednovou jedničkou by mohl být Jadon Sancho, který se na podzim předvedl v Lize mistrů i proti pražské Slavii. O mladíka je eminentní zájem na Ostrovech, kde slavné kluby pomalu stojí ve frontě, aby talentovaného hráče mohly získat.

Sanchovi je teprve devatenáct, ale zájem už o něj má suverénní lídr Premier League z Liverpoolu, trápící se Manchester United, stejně jako Chelsea. Proč je hitem vysvětlí letmý pohled do statistik. Devět gólů a stejný počet asisitencí, to jsou čísla, která nemohou na Ostrovech pominout. Podle listu The Sun má momentálně navrch v bitvě o hráče londýnská Chelsea. Spekuluje se, že hvězda BVB bude stát kolem 120 milionů liber.

Oživit pohasínající kariéru by v Premier League mohla i další hvězda. Zkušený Gareth Bale má sice nyní na fotbalovém trhu cenu 34 milionů liber, tedy jen polovinu toho, kolik stál před rokem, ale stejně by mohl být o Velšana zájem. Bale neprožívá šťastné období v Realu Madrid a vypadá to, že se na situaci jen tak něco nezmění.

Jeho odchod z Bílého baletu byl pro média tutovkou už během léta, nakonec však hráč zůstal. Nyní by to ale mělo klapnout. Mluví se o zájmu Manchesteru United či Tottenhamu.

Paul Pogba by podle anglického listu The Sun mohl v lédnu odejít z Manchesteru United. Zájem o jeho služby mají Juventus a Real Madrid.

Phil Noble, Reuters

Opačným směrem, tedy pryč z Anglie, by se podle listu The Sun mohl vydat Paul Pogba. Hráčův agent se sice nechal slyšet, že velký přestup přijde až v létě. Jenže hráč musí mít už teď pořádně zamotanou hlavu. Vybírat by si totiž v zimě mohl Pogba mezi giganty. Zájem mají španělský Real Madrid i italský Juventus, kde již v minulosti působil. Stará dáma by chtěla talentovaného hráče získat zpět.

Do Anglie by se naopak měla už v zimě stěhovat Superstar německé nejvyšší soutěže Timo Werner. Bombarďák, který nastřílel 18 gólů v sedmnácti utkáních a vytáhl Lipsko na první příčku bundesligy, podle médií bude balit kufry. Tahákem je nejen řeč statistik, ale i výstupní klauzule ve výši „pouhých" 27 milionů liber. Pokud vše klapne a hráče získá Chelsea, bude to dobrou zprávou i pro českého reprezentanta Patrika Schicka, který by tak mohl dostávat více a více šancí v sestavě.

Fotbalista Lipska Tomo Werner v akci před českým gólmanem Augsburgu Tomášem Koubkem během bundesligového utkání.

Woitas Jan, ČTK

Pořádně žhavým přestupovým kouskem bude v lednu také záložník francouzského Lille Boubakary Soumare. Dvacetiletý klenot pomohl v minulé sezoně k senzační druhé příčce svého klubu v Ligue 1 a hned se mluvilo o tom, že Lille hráče dlouho neudrží. A ta chvíle je prý tady. Ve frontě stojí Manchester United, Tottenham, Real Madrid, Valencie či třeba Neapol.