Také Slováci mají velký přestup. Šošoni však přišli o desítky milionů

Hráčská burza je ve varu, ve většině vyspělých fotbalových zemí zbývají do uzávěrky přestupů už jen hodiny. Česká scéna žije otázkou, zda a za kolik odejde slávista Tomáš Souček do West Hamu. Svůj velký přestup však má i sousední Slovensko. Útočník Róbert Boženík přestoupil z Žiliny do Feyenoordu Rotterdam za přibližně 126 milionů korun. Slušný peněz, ovšem Šošoni podle zákulisních zdrojů tratí na transferu téměř 75 milionů korun. Mohli si o ně přilepšit v případě, že by slovenský reprezentant zamířil do CSKA Moskva.