Pohádková nabídka pro českého obránce. Peníze mě chladným nenechaly, přiznává hvězda

V jaké fázi tedy momentálně jednání o vašem případném odchodu je?

Mám na stole konkrétní a pro mě velmi lukrativní nabídku z klubu z východní Asie. Můj agent o tom jedná s klubem, ja se snažím soustředit na svoji práci. Tak to máme rozdělené. On můj postoj zná, stejně jako majitel klubu a trenér.

V klubu jste od chvíle, kdy hrál ve třetí lize, teď je v nejvyšší soutěži a vy jste kapitánem. Může to být z vašeho pohledu vůbec ještě lepší?

Těžko bych mohl mít v Rakowu ještě lepší pozici. Jsem za to vděčný. Ale život je o výzvách. Tou mojí je se prosadit v Evropě, být na očích tady. Chci s týmem udělat co možná nejlepší výsledek a uvidíme. Ale jsem rád, že dlouhodobě registrujeme zájem předních klubů v Polsku, posledně se něco se objevilo v Turecku, Rusku. Beru to jako ocenění mé práce.

A vzduchem létají zajímavé a vysoké částky. Nezatočila se vám z nich hlava?

Člověk o tom samozřejmě přemýšlí. Možnost se slušně zabezpečit ale mám i v Polsku, ale ještě jednou přiznávám, že tady opravdu mluvíme o jiných částkách. Pro kluka z vesnice, jako jsem já, je to velká věc. (směje se) Ale říkám, den dva jsem měl na srovnání priorit, promluvil jsem si s přítelkyní, se spoluhráči a myslím, že by bylo rozumné s něčím takovým počkat. V téhle chvíli chci něco dokázat v Evropě, být tady na očích.

Zaujal jste kluby skvělými statistikami, kdy máte nejlepší čísla vyhraných hlavičkových soubojů v celé polské lize? Jak se o vás dozvěděl klub z Asie?

Myslím, že na to má vliv více faktorů. Samozřejmě jde o to, v jaký hraješ formě, do toho z Polské Ekstraklasy odcházejí hráči jak do předních lig v Evropě, tak teď hodně do MLS a do Asie též. V dnešní době InStatu není problém si najít přesně typ hráče, kterého potřebuješ. A je to taky o štěstí, nikdy nevíš kdo tě kdy sleduje. Je potřeba být neustále připravený. Klíčová věc pro mě je být hladový po úspěchu. Neustále jít dopředu. Pak, když k tomu slouží to nejdůležitější a to je zdraví, se dají dokázat velké věci.

Vychází mi z toho, že jaro ještě odehrajete v Polsku. Soutěž začíná za týden, cítíte formu?

Zimní příprava byla kratší než všechny, co jsem doposud zažil. Čtyři přátelská utkání a jdeme zase na věc v lize. Pro mě osobně byla mnohem lepší než dlouhé přípravy, které jsem znal. V takovém případě člověk nemusí nic navíc naběhávat. Běhání v lese, běžky, kilometry, nic takového. Všechny testy jasně ukazují, že jsme dobře připraveni, mohli jsme se tak soustředit na taktiku a na silovou přípravu. To ale neznamená, že náš styl není náročný. Jsme nejlepší tým v počtu naběhaných kilometrů v Ekstraklase, trenér preferuje náročný styl fotbalu, chceme dominovat.

A jaké máte od vedení úkoly do zbytku sezony?

Před sezonou to bylo udržení. Upřímně, co to ale je za cíl. Máme pokoru, ale to není cíl, ale absolutní minimum toho, co chceme dokázat. Když teď ztrácíme pár bodů na skupinu o titul, musíme za tím jít. Našim hlavním cílem je ale především vyhrát každý nejbližší zápas.