Šílené! Nejzbytečnější červená karta v historii fotbalu. Za co sudí vylučoval?

Musel se zbláznit. Jinak to není možné. Možná se ale fotbalista Marko Livaja zapíše do dějin, jelikož mu byla udělena nejzbytečnější červená karta v historii. Šestadvacetiletý útočník řeckého AEK Atény to zcela jistě schytá, jelikož po vyloučení bude následovat disciplinární trest. Na situaci, po které hráč dostal červenou kartu, se můžete podívat v přiloženém videu.