Turecko, nebo Getafe? Prioritou je pro mě Trabzonspor, nicméně řešit musím i jiné nabídky, říká Novák

S Trabzonsporem jednáte o prodloužení už tři měsíce, zatím bezúspěšně. Jaká je momentálně situace?

Bohužel jednání se nikam neposunula. Rád bych v Trabzonsporu podepsal nový kontrakt, ale stále se nemůžeme dohodnout. Takže buď přijde Trabzon a nabídne mi takovou smlouvu, kterou si představuju, nebo budeme řešit s agenturou jiné možné nabídky.

Panuje neshoda ohledně podmínek?

Přesně tak. Jednáme tři měsíce, neshodujeme se v některých bodech. Na délce kontraktu jsme se domluvili, naše představy se rozcházejí ohledně podmínek. Znovu opakuji, prioritou je pro mě Trabzonspor. Na druhou stranu, pokud bychom se nedohodli, budu svoji budoucnost ke konci sezony řešit. Nějaké nabídky už se koneckonců objevily.

Český obránce Trabzonsporu Filip Novák při tréninku týmu v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Vzhledem k boji o titul a vaší silné pozici v týmu by vaše vyjednávací pozice měla být solidní...

Dalo by se očekávat, že všechno půjde hladce. Jenže tři měsíce uběhly, pořád nemám nic podepsáno. Uvidíme, jak to dopadne.

Obránci Ondřej Čelůstka (vlevo) a Filip Novák během tréninku fotbalové reprezentace před zápasy kvalifikace ME 2020 v Kosovu a Černé Hoře.

Vlastimil Vacek, Právo

Mluví se o zájmu Getafe, které ve španělské La Lize prohání Barcelonu s Realem. Zajímalo by vás taková adresa?

Getafe je jedna z možností. Omlouvám se, ale nechci se příliš vyjadřovat ke klubům, které o mě projevily zájem. Není to ve stadiu, že bychom brzy přešli přímo k podpisu. Je to spíš na mně. Pořád čekám, že vedení Trabzonu mi splní podmínky, které si přeju. Pokud ne, budu se muset vydat jiným směrem.

Je ve hře varianta návratu do české ligy?

Neříkám, že by šlo o poslední možnost, člověk nikdy nemá říkat nikdy. Ale momentálně se na návrat do Česka nechytám. Já pořád věřím, že zůstanu v Trabzonsporu.

Český obránce Filip Novák a Vladimír Weiss ze Slovenska během utkání Ligy národů v Trnavě.

Vlastimil Vacek, Právo

S klubem zažíváte fantastickou sezonu, bojujete o titul. Má na něj Trabzonspor?

Myslím, že ano. Sešla se tu spousta výborných hráčů. V klubu jsem tři roky, teď máme nejsilnější tým. Měli bychom to zúročit. Dá se říct, že pokud by titul nedopadl, byli by všichni zklamaní. Fanoušci, klub, hráči. Před sezonou jsme si vytyčili cíl, bojovat znovu o evropské poháry, což se nám daří. Držíme se nahoře, tak proč bychom neměli zkusit první místo, když cítíme, že na něj máme.

Turecký mistr jde přímo do Ligy mistrů. O to víc po titulu toužíte?

Liga mistrů je pro všechny obrovským lákadlem. Bylo by super si Champions League s Trabzonsporem zahrát. Vůbec ve městě teď panuje euforie, něco takového jsem ještě nezažil. Atmosféra se spíš musí krotit. Dostává se nám neuvěřitelná podpora od fanoušků, které máme po celém Turecku. Ale na druhou stranu dobře víme, že máme před sebou ještě spoustu zápasů.

Český obránce Trabzonsporu Filip Novák během tréninku před utkáním 3. předkola Evropské ligy se Spartou.

Vlastimil Vacek, Právo

V čem je kouzlo současného týmu?

Myslím, že jsme konečně zapracovali víc na taktice. Přišel nový trenér, přivedl si s sebou asistenty, kteří jsou přes taktiku. Jeden z nich pracoval v Chelsea, pomohl nám s evropských stylem. V minulosti jsme právě kvůli taktickým chybám zbytečně ztráceli body.

V nedalekém Rizesporu působí od ledna bývalý útočník Slavie a váš parťák z národního týmu Milan Škoda. Už jste zašli na kafe?

Trabzon a Rize jsou od sebe lehce přes sto kilometrů, takže jsme vzhledem k velikosti Turecka vlastně sousedé. Milan byl za mnou na návštěvě. Trabzon je přece jen větší město, je tady víc co dělat. Zašli jsme na kafe, probrali jsme všechno možné. Tureckou ligu, reprezentaci.

Nadcházející víkend na sebe narazíte na trávníku, v rámci turecké ligy hostíte právě Rizespor. Těšíte se?

Jsem v očekávání. Jsem už zvyklý nastupovat proti Davidu Pavelkovi, který působí v Kasimpase, nebo proti Ondrovi Čelůstkovi, který hraje za Antalyaspor. Teď přibyl další Čech, což je jenom dobře.