Sedmadvacetiletému útočníkovi Ikeru Guarrotxenovi se 26. kolo řecké nejvyšší soutěže příliš nepodařilo. Volos sice proti aténskému celku krátce po změně stran snížil na 1:2 záasluhou gólu Slováka Erika Jindriška, záhy ale naděje hostů srazil horkokrevný Španěl.

V 62. minutě duelu se nejprve pustil do strkanice s rozcvičujícím se protihráčem u rohového praporku, za což vyfasoval první žlutou kartu. Už o dvě minuty později svedl souboj o plachtící balon značně agresivním způsobem, soupeře přitom nakopl nevybíravým způsobem do nohy a po druhém karetním trestu zamířil do útrob stadionu.

Aby toho nebylo málo, cestou do šaten se Guarrotxena znovu málem porval a za postranní čáru ho proto museli doprovodit spoluhráči. Volos následně dvakrát inkasoval a připsal si jednoznačnou porážku 1:4.