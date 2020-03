Odložit šampionát o rok? Pro Skotsko by nešlo o tragédii, ujišťuje gólman St. Mirren Hladký

Bylo pro vás překvapivé páteční rozhodnutí, že se víkendové kolo na Ostrovech, tedy jak v Anglii, tak i ve Skotsku, odkládá?

Ještě nedávno to vypadalo s fotbalem ve Skotsku v pohodě. Ve čtvrtek dokonce hráli Rangers doma Evropskou ligu před plným stadionem. Vše nasvědčovalo, že se jede dál. Druhý den se objevily zprávy, že pozitivní testy na koronavirus měli trenér Arsenalu Arteta a jeden hráč Chelsea. V pátek proběhlo zasedání vedení Premier League, skotská liga převzala resumé po anglické a obě soutěže jsou nyní přerušené.

Myslíte, že se skotská liga dohraje?

Hodně bude záležet, jak rozhodne UEFA v úterý ohledně mistrovství Evropy. Premier League musí být minimálně tři týdny přerušená kvůli nákaze v klubech. Uvidíme, jestli se skotská přizpůsobí, nebo, pokud se tu nic neobjeví, pojedeme dál. Neumím odpovědět, situace se bude řešit ze dne na den. Teď jsme dostali volný víkend, pak se vracíme do práce.

Brankář St. Mirrenu Václav Hladký s manželkou Danielou.

Archiv Václava Hladkého

Byl pro vás volný víkend nezvyk?

Od poloviny ledna jsme jeli systémem sobota - středa - sobota. Volno přišlo vhod. Pokud by šlo o jeden víkend, bylo by to super. Ale pokud by se přestávka prodloužila, bylo by to nepříjemné. Samozřejmě vnímám, co se děje v Evropě, kde je situace horší. Ve Skotsku k tomu lidé přistupují sami zodpovědně. Kamkoli v Británii přijdete, čekají na vás dezinfekční gely. Při vstupu na jakékoli veřejné místo tomu podléháte, omyjete si ruce, aniž by vám to někdo nařizoval. Proto se zatím nezavírají ani školy ani restaurace... Situace ve Skotsku vypadá optimističtěji, ale je otázkou, jestli to tak zůstane.

Je pandemie ve Skotsku velkým tématem?

Když přijdu kamkoli - do kavárny, na oběd restaurace - koronavirus je velké téma. Lidé se o něm baví. Zaměstnanci restaurací dělají svoje opatření, co se týká hygieny. Jsou obezřetní.

Skotsko je jednou z hostitelských zemí ME. Jak přijmou Skoti, pokud bude odloženo?

Těší se na něj. Nicméně, pokud by byl šampionát odložený, nepůjde o žádnou tragédii. Příští rok je lichý, odložit mistrovství o dvanáct měsíců je nejlepší varianta.

Václav Hladký s dresem St. Mirren.

stmirren.com

V St.Mirren jste neprodloužil smlouvu, dopředu jste avizoval, že tato sezona je pro vás v tomto klubu poslední. Už víte, kde zakotvíte od léta?

Konkrétního zatím není nic. Měl jsem tady minulý týden svoji agenturu, bavili jsme se, jak se situace kolem přestupu vyvíjí. Co se týká druhé anglické ligy, polovina ze čtyřiadvaceti týmů hraje o postup, druhá půlka o záchranu. Pohyb v kádru se neřeší tři měsíce dopředu. Tohle je pro mě nové. Možná jsem si myslel, že budu mít podepsáno nové angažmá v lednu, ale jsme uklidňováni, že není kam spěchat. Týmy potřebují vědět, jakou soutěž budou příští sezonu hrát. Na transfery je čas.