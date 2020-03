Kavárny i ulice jsou plné, hotové šílenství, žasne německá hvězda v Rusku

Ve městech - jak píše - pokračuje život tak, jako kdyby zase až tak moc nedělo. „Kavárny a ulice jsou plné lidí. Je to šílenství, " napsal 32letý hráč ve svém sloupku pro portál t-online.de.

Kacířsky přiznal, že přímo v jedné z moskevských kaváren dokonce vytvářel svůj sloupek. „Právě jsem dostal kávu s dezinfekčním prostředkem," líčil.

V Rusku jsou dosud relativně nízká čísla známých nakažených. „Podle (prezidenta) Putina je to způsobeno přísnými preventivními opatřeními v regionech a také v celostátním měřítku v prvních týdnech globální expanze," uvedl německý hvězdný zadák.

Usoudil ale, že i v Rusku čísla výrazněji narostou. A už je podle něj patrné, že koronavirus a opatření s ním spojená se do ruské metropole nezadržitelně blíží. „Například akce s více než 5000 návštěvníky už nejsou v Moskvě a Petrohradě povoleny, a tak jsem byl o to více překvapen v neděli v Rostově. Stadion byl vyprodán (Lokomotiv vyhrál 3:1)," pozastavil se nad faktem, že když už se hrálo, tak s diváky. „Od úterý je ale stopka pro fotbalovou ligu nejméně do 10. dubna. Tréninkový proces ovšem pokračuje."

Při srovnání s Německem je ohromen tím, jak klidně se v Rusku lidé zatím vypořádávají s rizikem infekce a s tím, co s koronavirem přichází. „Žádné nákupy, křečkování, žádný nedostatek dezinfekčních prostředků, ale je to prostě tím, že tady jsme o dva týdny jinde," napsal též německému publiku z Moskvy.