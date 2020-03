Traktorem na koronavirus. Neuvěřitelné! Možná přijde i Messi s Ronaldem, diví se legenda

Tohle je hazard se zdravím. Pandemie koronaviru zastavuje či odkládá sportovní události po celém světě, běloruská fotbalová liga se ale rozjela. Je poslední v Evropě, která se hraje. Na fotbal se chodí v zemi, kde prezident země Lukašenko vyhlásil v rámci boje proti koronaviru takzvanou „terapii traktorem“, která má pomoci. „Vypadá to, že tady nikomu nezáleží na tom, co se stane,“ diví se bývalý hráč Arsenalu či Barcelony Alexander Hleb.

Když ve čtvrtek UEFA debatovala o tom, jak zachránit sezonu a co všechno se v Evropě kvůli současné pandemii odloží, v Bělorusku se něčím podobným netrápili a rozehráli nejvyšší soutěž. Nikde jinde v Evropě už se nehraje, jako poslední přerušila program turecká Superliga.

Senzační vítězství BGU nad BATE Borisov, nejslavnějším klubem země, v poměru 3:1 sledovalo 730 diváků. Hleb nad tím vším jen kroutí hlavou, sám na stadion nešel, tvrdí, že fanoušci hazardují se zdravím.

„Celý svět teď sleduje běloruskou ligu, každý by nás mohl vidět v televizi," konstatuje, ale radost z toho nemá. Pro fanoušky je fotbal a sledování zápasů zábavou. V tomhle směru by ještě pochopil, že se liga hraje, jenže jedním dechem dodává, že pohled do Evropy ukazuje vážnost situace a jde o hazard se zdravím.

„Když se nehrála NHL, přišlo hrát do Ruska hodně hráčů ze zámoří. Možná by teď mohli přijít Lionel Messi a Cristiano Ronaldo do běloruské ligy, víte? Běloruská liga je jediným místem, kde se ještě může hrát fotbal," říká se sarkasmem.

Stačí se prý podívat na kroky, které vyhlásil prezident země Lukašenko. Doporučil lidem v rámci boje proti viru práci na poli, takzvanou terapii traktorem.

„Lidé pracují v traktorech, o viru nikdo nemluví. Na vesnici traktor uzdraví každého, pole vyléčí každého," parafrázuje Lukašenka, který je v Bělorusku u moci od roku 1994 a režim v jeho zemi je považován za autoritářský. Svoboda tisku a politická opozice jsou silně omezeny.

„Netrpíme stejnou psychózou jako v západní Evropě," prohlašuje Lukašenko. Už ve čtvrtek přitom bylo v Bělorusku zaznamenáno 51 případů nákazy koronavirem. Hleb, který v roce 2019 odehrál 13 utkání za Isloch Minsk, nad tím jen kroutí hlavou.

Lidé věří, že to není tak extrémní

„Koronavírus uzavřel Ligu mistrů a Evropskou ligu. Byla to dobrá opatření, musí se udělat všechno, aby se povedlo šíření viru zastavit. V Bělorusku to ale vypadá, že se o to nikdo nestará. Je to neuvěřitelné. Třeba ligu za týden či dva také zastavíme," věří bývalý slavný fotbalista.

„Všichni tady vědí, co se stalo v Itálii a ve Španělsku. V naší zemi ale lidé věří, že to není tak extrémní, jak se uvádí v médiích, týká se to i mladých lidí," diví se Hleb.

Sám je hlavně doma s rodinou. „Když jdu ale v nejnutnějším případě ven, tak vidím, že jsou ulice i restaurace plné. Starám se o své zdraví a svou rodinu, snažím se být s lidmi v minimálním kontaktu. Vím, že je obtížné vysvětlit celé zemi, jak vážná je situace. Všechny další ligy se nehrají a tady to vypadá, že není žádný problém. Nedokážu pochopit, proč to tak je," dodává.