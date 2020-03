Lička: Kluci žertovali, ať přijedu, že v Bělorusku nic nehrozí

"Kluci si ze mě dělali po telefonu legraci a říkali, ať přijedu do Běloruska, že se tam mají dobře a nic jim nehrozí," řekl pro web České televize Lička, který vloni dovedl Brest k historickému titulu, ale přesto v prosinci na lavičce týmu skončil.

Fotbalové soutěže v Bělorusku jako jediné v Evropě stále běží. Hrál se pohár a minulý týden začala prvním kolem liga. Na stadiony normálně mohli i diváci.

"Překvapilo mě to, hlavně z pohledu, že se přerušila liga také v Rusku. Co si budeme povídat, jsou to pořád státy, které jsou úzce spjaté. Čekal jsem proto, že v Bělorusku se alespoň odloží první dvě kola. Přerušit soutěž by podle mě v současnosti bylo správné, jelikož teď by měly dostat přednost jiné věci než fotbal," uvedl Lička.

"Možná toho chtějí využít z marketingového hlediska. Fotbal je fenomén a fanoušci jsou zvyklí, že se o víkendu koukají na zápasy. Teď se nikde jinde nehraje. Dnes se spousta lidí i ze zahraničí kouká na streamy z Běloruska, protože se tam pokračuje," přemítal dvaačtyřicetiletý kouč.

Rozhodnutí pokračovat v soutěžích podle něj může být i politickým gestem. "Bělorusko je pořád země, která je západu uzavřená. Když tam chcete jet, musíte mít víza a jen tak snadno vás tam nepustí. Všichni víme, že je tam prezident skoro 30 let. Může to být z jejich strany politika ve stylu, že chtějí ukázat, že kvůli nějakému viru nám někdo nebude určovat, jak bychom se měli chovat. Je to zvláštní. Oni mají jinou mentalitu," poznamenal Lička.

V Bělorusku zatím kvůli pandemii žádná drastická opatření zavedena nejsou. "Telefonoval jsem s pár lidmi z Brestu a u nich se vůbec nic neděje. Život běží dál, jak jsou zvyklí. Otevřené jsou restaurace i kavárny. Lidi sedí venku, chodí do práce. Hráči trénují běžně a mají normální režim," podotkl Lička.

Nečeká, že by samotní hráči odmítli v zápasech pokračovat. "Vždycky se proti něčemu můžete postavit, pokud máte odvahu. Ale je pravda, že v Bělorusku by to byl boj proti větrným mlýnům. Pokud by se něco mělo dít, muselo by se domluvit 16 týmů z první ligy. Když by měly odvahu a dodržely by slib, že do zápasu nenastoupí, možná by se něco mohlo stát. Ale znáte to. Z 10 klubů nakonec dva podlehnou nějakému tlaku a postaví se na hřiště. Tam je situace pořád jako v Česku před revolucí. Ne všichni mají odvahu jít proti proudu," prohlásil bývalý hráč Ostravy, Slavie, Žižkova či Kladna.