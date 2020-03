Běloruská fotbalová liga pokračuje. O vysílání zápasů má prý zájem celá Evropa

Běloruská liga je jedinou fotbalovou soutěží v Evropě, která v době pandemie koronaviru pokračuje, a díky tomu těží z nové popularity. Od pátku do neděle se odehrálo kompletní druhé kolo i s fanoušky na stadionech, kteří nemají žádná větší omezení. Podle listu The Guardian vedení svazu během posledních pár dnů prodalo vysílací práva do deseti zemí.