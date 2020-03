První český fotbalista na dlažbě! V životě bych si nemyslel, že něco takového Žilina udělá, zlobí se obránce

Co uvnitř prožíváte? Vztek, zklamání?

Především je mi strašně líto, co se stalo, jak se k tomu Žilina postavila. Postup, jaký zvolila, opravdu nechápu. V pátek jsme dostali mail, že nám sníží platy. Mně a dalším klukům až o osmdesát procent. Chtěli, abychom jim toto podepsali. Spojili jsme se se všemi hráči, nikomu se to nelíbilo. Věc jsme nechtěli řešit individuálně, proto jsme podali podnět na Unii fotbalových profesionálů. Oznámili jsme jim naše podmínky, naši představu.

A v pondělí vám přišly kurýrem výpovědi. Jak jste reagoval, když jste rozlepil obálku?

Nebyl jsem mezi prvními, kterým výpověď došla. Takže když mi přišla obálka, věděl jsem, co bude uvnitř. Co se dá dělat, no. Mrzí mě, že s námi nikdo nekomunikoval, že se s námi nebavili narovinu. Jen přes mail. Takové chování, nevím... My hráči jsme nic špatného neudělali, zasloužili jsme si férové jednání. Takhle se přece někdo nemůže zachovat.

Na jaký kompromis ohledně snížení platů jste byli ochotni přistoupit?

Člověk z médií ví, že kluby po celé Evropě snižují platy o dvacet třicet procent. Na takové číslo jsme na přechodnou dobu byli ochotni přistoupit. Chápeme tuto situaci, normálně jsme se chtěli dohodnout, nedělat žádné problémy. Panu Antošíkovi (majitel MŠK Žilina) se nelíbilo, když se mu Unie ozvala, a reagoval výpověďmi. Jsem zvědavý, jak toto dopadne. Já zatím svoji rodinu nemám, ale spousta kluků ano.

Nyní budou bez příjmů...

Neobávám se, že by měli mít zásadní problémy, že by neměli co jíst. Ale tady jde o princip, jak se v této těžké situaci někdo zachoval.

Vy osobně, máte nějaký plán B? Věříte, že ve statusu volného hráče po vás sáhne nějaký český klub? Například ostravský Baník, jehož jste odchovancem?

Abych řekl pravdu, nevím, co bude. Všechno je čerstvé. Situaci řeším se svým manažerem panem Nehodou. Nechci soudit, co přijde. Každopádně příjemné to není.

Budou Žilinu následovat další slovenské kluby?

Četl jsem v úterý zprávu, že i vedení Petržalky oznámilo, že dává hráčům výpovědi. Tohle ale chápu, že menší kluby k tomuhle přistoupí. Ale v životě bych si nemyslel, že něco takového může udělat Žilina.

Proč myslíte?

Co vím, Žilina je zabezpečená. Prodávala poslední roky hráče, například teď v lednu Roba Boženíka za pět milionů eur do Feyenoordu Rotterdam. O to víc mě mrzí, jak se k nám zachovala.

Český fotbalový obránce Filip Kaša.

Josef Pešout, Právo