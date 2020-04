Rychlá akce jako z bondovky. Slovenský reprezentant na poslední chvíli pláchl z Turecka

Nechtěl sedět v Zenitu na lavičce. Proto Róbert Mak koncem ledna přestoupil z ruského Petrohradu do tureckého Konyasporu.

Slovenský fotbalový reprezentant samozřejmě netušil, že jeho angažmá v zelenobílých barvách potrvá pouhé dva měsíce.

Situace v jeho novém klubu se po vypuknutí pandemie vyostřila až natolik, že když chtěl být během karantény s rodinou na Slovensku, byl nucen svůj kontrakt zrušit.

„Na Slovensko jsem přiletěl v neděli večer. Měl jsem štěstí, že se mi to podařilo," líčí bratislavský rodák v rozhovoru pro futbalsfz.sk.

Turecko opustil hned poté, co mu udělali testy na koronavirus. Byly naštěstí negativní, a tak mohl vyřizovat cestu domů.

„Všechno se seběhlo velmi rychle. S prezidentem jsme se dohodli na ukončení smlouvy v sobotu. A ještě ten samý den mi volali lidé z letadla, že Turci chtějí v pondělí uzavřít letiště, a když neodletím v neděli, budu mít problém se dostat na Slovensko. Naštěstí všechno klaplo, konečně jsem doma," raduje se.

Turci koronavirus podcenili

Pokud má hodnotit situaci v zemi půlměsíce, běhá mu mráz po zádech. Turci koronavirus podcenili. Vždyť i Süper Lig skončila jako poslední v Evropě, tedy až na Bělorusko.

Róberta Maka v Konyasporu vřele vítali, po dvou měsících ho ve spěchu opouštěl...

Konyaspor

„Brali to na lehkou váhu, což se jim také vymstilo. Všichni tam říkali, že do Turecka to nepřijde, že oni jsou silná země. A nyní už mají přes deset tisíc nakažených a přes sto úmrtí. Situaci docela podcenili a nyní s tím bojují," kroutí Mak hlavou.

„V Turecku lidé nerespektují opatření, málokoho potkáte na ulici s rouškou. U nás na Slovensku jsou lidé skutečně disciplinovaní, což je vidět i na číslech. Doufám, že se z toho rychle dostaneme nejen my, ale i Turci. A vlastně všichni."

Jistotě co největšího bezpečí obětoval i své angažmá.

Ukončení smlouvy jediným řešením

„Chtěl jsem se s klubem dohodnout, aby mi umožnili být po dobu pandemie doma s rodinou. Jenže oni to nedokázali pochopit. Domů jsem mohl jít jedině, když tam skončím. Tak jsem se rozhodl smlouvu zrušit a už se tam nevrátit. Fotbal je v mém životě důležitý, ale rodina a děti jsou pro mě nade vše, a tak jsem s koncem v Konyasporu neváhal," ujišťuje Mak.

Je mu devětadvacet. V nejbližších týdnech se bude připravovat individuálně v domácích podmínkách. Nového zaměstnavatele si může najít nejdříve až v létě.

„Momentálně každý profesionální sportovec maká doma sám. Myslím si tedy, že na tom budu stejně jako jiní fotbalisté a moc neztratím. Budu se snažit co nejdříve si najít klub, abych byl opět šťastný. Podstatné však je, aby se všechny země a lidstvo dostalo z pandemie a my jsme se mohli opět vrátit na hřiště," zdůrazňuje Mak.