Šílené minely z finále Ligy mistrů? Ramos mi způsobil otřes mozku a ještě se mi vysmíval, tvrdí Karius

Už jsou to dva roky, co byl gólman Loris Karius po fatálních chybách ve finále Ligy mistrů 2018 vyobcován z liverpoolského ráje. Ani trenér Jürgen Klopp, který nad svým krajanem dlouho držel ochrannou ruku a soustavně omlouval jeho minely, s ním neměl po selhání v Kyjevě trpělivost. Koupil brazilského brankáře Allisona a Kariuse poslal na hostování do tureckého Besiktase Istanbul.

U Bosporu už si Karius kroutí druhou sezonu, ale naděje, že by se mohl vrátit letos v létě po skončení hostování v Turecku zpátky na Anfield, je v podstatě mizivá. Přitom má v Liverpoolu stále platnou smlouvu, která má vyprší až v létě roku 2022.

„Je příliš brzy na to říci, co přijde v létě. Zvláště v tuto chvíli, kdy nikdo neví, co se stane vzhledem ke koronavirové pandemii," tvrdí Karius, že budoucnost neřeší a nemíní si zatěžovat hlavu tím, v jaké roli by se v případě návratu do Liverpoolu ocitl.

Pokud by měl snad přece jen v kádru Reds figurovat, pak nejspíše v roli brankářské trojky. Školácké chyby, kterých se ve finále Champions League proti madridskému Realu dopustil, s ním zůstanou spojeny navždy. Těžko mu je odpustí trenér, natož aby na ně zapomněli liverpoolští fanoušci.

„Nechtěl jsem se k tomu zápasu nikdy vracet, ale protože mi je neustále připomínám, musím se bránit," řekl Karius v rozhovoru pro německý Bild.

„Měl jsem otřes mozku poté, co mě zasáhl Sergio Ramos, což omezovalo mé prostorové vidění. To není výmluva, to prokázala lékařská diagnóza. Nikdy jsem s tím nechtěl vyrukovat, ale výsměch hráče, který mi vážně zranil hlavu, mě k tomu přinutil," reagoval na posměšné invenktivy kapitána Bílého baletu.

Zároveň prozradil, že u Bosporu neskončil v zapomnění. S Liverpoolem je jako jeho hráč v pravidelném kontaktu.

„Každý týden posílám zprávy trenérovi brankářů Johnu Achterbergerovi, čas od času jsou adresovány i Jürgenu Kloppovi, s nímž jsem rovněž v pravidelném kontaktu. Nemám proto pocit, že bych z Liverpoolu zmizel navždy. Budoucnost ale skutečně neřeším a v tuto chvíli se chci soustředit na sezonu v Besiktasi až bude znovu zahájena. A co bude v létě, až mi hostování skončí, to se teprve uvidí," prozradil Karius.