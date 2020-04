Lokerenu s výraznou českou stopou hrozí kvůli dluhům zánik

Belgickému fotbalovému klubu KSC Lokeren, kterým v minulosti prošla řada Čechů včetně reprezentačního střeleckého rekordmana Jana Kollera, hrozí zánik. Majitel zadluženého druholigového týmu do stanoveného pondělního termínu nedokázal najít nového investora, aby odvrátil bankrot.

Pád Lokerenu do insolvence byl očekávaný, poté co belgický svaz klubu tento měsíc odebral profesionální licenci. Vedení týmu nicméně doufalo, že se bude moci proti rozhodnutí odvolat, pokud sežene finance, které by pomohly splatit dluhy ve výši zhruba pět milionů eur (137 milionů korun).

"S velkou lítostí musím oznámit, že navzdory veškeré snaze jsme nebyli schopni sehnat investory, abychom v termínu podali odvolání a ucházeli se o licenci, jež by zajistila kontinuitu našeho klubu," uvedl předseda klubu Louis De Vries. Dodal, že vedení už nyní nebude bránit snaze obchodního soudu vyhlásit bankrot klubu.

Lokeren loni sestoupil z nejvyšší soutěže a v tomto ročníku vyhrál jen čtyři z 28 druholigových zápasů. Čekalo ho play off o udržení v druhé lize, nicméně fotbalová sezona v Belgii byla kvůli koronavirové pandemii předčasně ukončena.

Jedinou nadějí pro zachování existence vítěze domácího poháru z let 2012 a 2014 je podle belgických médií fúze s amatérským celkem VW Hamme. Ten bude příští rok hrát pátou nejvyšší soutěž.

V Lokerenu do letošního ledna působil záložník Lukáš Mareček, jenž přestoupil do Teplic. Následoval tak útočníka Jakuba Řezníčka, který stejnou trasu zvolil loni v září. V klubu z Východních Flander na konci 90. let minulého století zářil kanonýr Jan Koller, jenž tam po přestupu ze Sparty zahájil svou hvězdnou kariéru v zahraničí. Za Lokeren hráli také Roman Vonášek, Martin Pěnička, Daniel Zítka nebo Václav Budka, v 70. letech klub trénoval vicemistr světa z Chile Ladislav Novák a jako hráč a kouč tam působil jeho někdejší spoluhráč z pražské Dukly Josef Vacenovský.