Šok, rozhodčí bez píšťalky! Co to vlastně bude za fotbal?

Avizované restarty soutěží přinesou pro aktéry novinky, které fotbalu s největší pravděpodobností dodají pozměněnou vizuální podobu. Má dojít i na rozhodčí. Na bitevní pole vyrazí podle některých návrhů se zakrytými ústy a nosem, dost možná i s přilbou a navíc bez klasické píšťalky, jejíž užití by mohlo být nebezpečné. Nástin změn, jak by to v příštích týdnech mohlo vypadat, předložila na základě konzultací s odborníky média v Polsku. Ostatně liga se tam má rozběhnout relativně brzy. Už v květnu. Vše se z fáze úvah posouvá k návrhům a patrně i realitě.

Roztodivné úvahy se objevují o podobě restartovaných lig, které stojí kvůli pandemii. Jak bude fotbal vypadat ve chvíli, kdy se dění na trávnících znovu rozběhne naplno?

O tom, že fotbalisté budou muset použít speciální masku, hovořil v minulých dnech belgický odborník, který je i poradcem UEFA v těchto záležitostech. Dojde vskutku na jeho slova? A jak to bude s rozhodčími, respektive s jejich výbavou?

Patrně dojde k zásadní změně! Klasickou píšťalku má podle webu przegladsportowy.pl nahradit e-zařízení. Nedá se na něj foukat, spouští se a ovládá tlačítkem. "Elektronická píšťalka Fox 40 má tři různé zvukové signály. První dva zní nepřirozeně. Je zjevné že jde o zvuk generovaný počítačem. Třetí simuluje klasickou píšťalku," píše se v souhrnu změn. Hlasitost je 125 decibelů. Sudí čeká krátký výcvik, jak novinku používat. Fox 40 existuje i v mini verzi. Ta má pouze jeden zvukový signál. Obě jsou napájeny z baterie.

Proč to všechno? Z klasické píšťalky při hvizdu létají částečky slin, které mohou virology znepokojovat.

Kromě toho by ji rozhodčí ani nemohl použit, nově si zřejmě bude muset zvyknout na masku a i s ní musí kvůli kapénkám komunikovat s hráči z větší vzdálenosti. Že i nadále bude docházet na ostřejší slovní kontakt akérů, je víc než jisté. Právě proto budou rozhodčí povinni vykonávat funkci se zakrytými nosy a ústy. Zatím to není úplně přesně specifikováno, je však možné použít i přilby. Otázkou je, zda existují takové, ve kterých lze snadno běžet. Všichni rozhodčí by měli mít rukavice.

Dva metry od arbitra! To má být předepsaná vzdálenost hráčů od sudích v průběhu utkání. Bude to možné i ve vypjatých situacích? Ano. "Zvažuje se dokonce udělení žluté karty za pohyb příliš blízko sudího," stojí v návrhu změn. Pravidla jsou ovšem relativně konzervativní, změny podléhají dlouhému schvalovacím procesu. Situace je však mimořádná. Navíc už v současném výkladu pravidel je již samotné vystartovaní do blízkosti rozhodčího možné trestat kartou.

Už dříve se objevil názor, že z hlediska možné nákazy je riskantní používání systému VAR, v pokračování soutěže v Polsku zřejmě nebude využit. A těžko také někde jinde. V malé místnosti u videa jsou rozhodčí a s nimi i televizní technik. Sedí od sebe několik desítek centimetrů. V této situaci se podle odborníků výrazně zvyšuje riziko infekce, a to i kdyby přítomné osoby měly masky a rukavice.