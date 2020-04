Šéf francouzského fotbalu chce restart sezony s finále pohárů

Prezident Francouzské fotbalové federace Noël Le Graët navrhl, aby restart sezony obstaraly dvě pohárová finále. Nejprve by se mělo 13. nebo 20. června hrát finále Francouzského poháru mezi Paris Saint-Germain a St. Etienne a o tři později by se opět PSG utkalo s Lyonem o Ligový pohár.

Podle Le Graëta by bylo odpovídajícím způsobem symbolické, kdyby se profesionální fotbal po březnovém zastavení kvůli pandemii koronaviru rozběhl finálovými duely. "Ukázalo by to dobrý obrázek profesionálního i amatérského fotbalu," uvedl Le Graët po jednání ze zástupci ligy.

"O restartu ligy se ještě nerozhodlo, ale můžeme kalendář trochu upravit, aby se nejprve odehrála pohárová finále. Proti mému návrhu nikdo nebyl, takže to beru tak, že dokud mi nikdo neřekne 'ne', tak to znamená 'ano'."