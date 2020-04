Šéflékař FIFA radí nedohrávat přerušené fotbalové ligy

Podle předsedy lékařské komise Mezinárodní fotbalové federace FIFA Michela D'Hooghea by se soutěže, které přerušila pandemie koronaviru, neměly dohrávat. Belgický lékař považuje za bezpečnější odstartovat až nové ročníky koncem srpna nebo začátkem září.

"Není to o penězích, je to otázka života a smrti. Proto žádám všechny, aby byli velmi velmi opatrní, než zase začnou hrát fotbalové ligy v různých zemích. Momentálně je to hrozná odpovědnost. Svět ještě není na fotbalové soutěže připravený," řekl D'Hooghe v rozhovoru pro britskou televizi Sky Sports.

"Byl bych rád, kdyby se začalo hrát až od příští sezony, takže na konci srpna či na začátku září. V tom případě by se šlo vyhnout i druhé vlně koronaviru, která se nedá vyloučit," uvedl lékař pro britský list The Daily Telegraph.

Obnovení přerušených fotbalových soutěží v květnu nebo červnu, jak plánují například v Anglii, Německu, Itálii i ČR, podle něj ještě není bezpečné. "Téměř všechny země hlásí, že lidé mají dál udržovat sociální odstup. Myslím, že nejde hrát Premier League, když hráči mají být od sebe na dva metry," prohlásil D'Hooghe.

"Fotbalisté jsou spolu na hřišti, v šatně i ve sprše. A to nemluvím o shromažďování lidí. I když se bude hrát za zavřenými dveřmi, vytvoří se skupiny fanoušků, kteří se - třeba tajně - budou scházet v místnostech, aby podpořili svůj tým. Proto říkám, že základní podmínky pro fotbal v tuto chvíli ještě nejsou naplněny," dodal bývalý šéf belgické fotbalové federace.