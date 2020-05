Koronavirus vymýcen. Premier League za velkého zájmu začala

Vyjmenovat byť jen jeden klub ze souostroví mezi Skotskem a Islandem by zvládli nejspíš jen velcí nadšenci do fotbalových kuriozit. Jenže tentokrát se na fotbalové dění na ostrůvcích v Atlantském oceánu upřel zájem z celého světa.

Pozornost startu ligové sezony věnoval třeba i americký list New York Times či britský Guardian. Přímé přenosy zápasů ze země, jíž patří až 53. příčka v žebříčku UEFA, se vysílaly do Norska, Švédska či Dánska.

V době, kdy se takřka nikde na světě fotbal nehraje, budila nedávno podobné pozdvižení třeba liga v Bělorusku, kde se navzdory přibývajícímu počtu nakažených koronavirem jako v tehdy jediné zemi Evropy liga hrála.

'Locals have accepted rules': football returns to Covid-19-free Faroe Islands https://t.co/OPntc9W70C — Tróndur (@TRavnsfjall) May 11, 2020

Na Faerských ostrovech, které jsou oficiálně autonomní součástí Dánska, už se však podle všeho s nákazou vypořádali. Pozitivně testováno bylo 187 tamních obyvatel, poslední z nich ale 22. dubna a všichni se už uzdravili, žádný nezemřel. Další nakažení se neobjevují a vláda oficiálně prohlásila, že země se zbavila nemoci covid-19.

„Jako národ jsme dokázali to, co se povedlo jen pár dalším zemím. Naše společnost by měla být hrdá na to, co se nám povedlo. Brzy budeme schopni opět žít normální životy alespoň tak, jak to tato nenormální doba umožňuje," uvedl premiér země Bardur a Steig Nielsen.

Ne vše je však už zpět v normálu. Zatímco třeba loni v únoru sledovalo přímou bitvu o titul mezi týmy KI Klaksvik a B36 Torshavn (3:0) na stadionu rekordní návštěva 6000 lidí, tedy zhruba 11,5 procenta veškeré populace, utkání stejných týmů (0:2) o víkendu nepřihlížel z hlediště téměř nikdo, protože v platnosti stále byla vládní pravidla o maximálním počtu 50 lidí na stadionu včetně hráčů.

Když Sebastian Pingel, jehož otec odkopal v osmdesátých letech jednu sezonu za Newcastle United, vstřel první a nakonec i vítězný gól týmu B36 Torshavn nad obhájcem titulu, rychle zjistil, že mu nemá ani kdo aplaudovat.

Watch the Faroe Islands football league, the Betri deildin, live on Stay Home Football! pic.twitter.com/7iVkvdEVAT — Stay Home Football (@shfootballyt) May 10, 2020

„Bylo to divné. Ani jsem nevěděl (po gólu) kam běžet. Instinktivně jsem mířil k rohovému praporku, ale najednou jsem si uvědomil, že nikde nejsou žádní fanoušci, tak jsem prostě jen zařval, jak nejhlasitěji to šlo," popisoval své dojmy.

Během víkendového fotbalového dění na ostrovech se ani nenaplnily obavy organizátorů, že fanoušci obejdou zákaz tím, že se budou shromažďovat bezprostředně za stadionem, odkud je na hru v tamních podmínkách většinou bez problémů vidět.

„Místní akceptovali nařízení, že by se neměli sdružovat ani kolem stadionu," kvitoval šéf klubu KI Klaksvik Tummas Lervig.

„Říkáme, že zápasy se hrají bez diváků, ne ´za zavřenými dveřmi´. Protože prostě nejsou žádné dveře, které bychom mohli zavřít," komentoval nařízení generální sekretář svazu Virgar Hvidbro.