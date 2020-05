Na Kypru museli ukončit fotbalovou ligu

O případném udělení titulu se zatím nerozhodlo. Do evropských pohárů postoupí první čtyři týmy tabulky Omonia Nikósie, Anorthosis Famagusta, APOEL Nikósie and Apollon Limassol. Ze soutěže nikdo nesestoupí, dvě mužstva do ní přibudou. V další sezoně ji opustí čtyři celky.

Liga byla přerušena v polovině března, sehrát zbývalo 11 kol. Z evropských soutěží zatím ukončili sezonu ve Francii, Nizozemsku a Belgii.