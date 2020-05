Kapitán Hilton bude hrát za Montpellier i ve 43 letech

"Tohle je můj nejkrásnější kontrakt, protože myslím, že bude poslední," uvedl na klubovém webu Hilton. Do Montpellier přišel v roce 2011 a hned v první sezoně pomohl klubu získat premiérový ligový titul v klubové historii. Mistrem se rodák z Brasílie stal také v předchozím působišti Marseille.

"Snil jsem o tom, že budu hrát do čtyřicítky. To, že jsem dostal možnost nastupovat ještě ve 43 letech, je pro mě něco mimořádného," řekl Hilton, jenž v uplynulém ročníku odehrál do přerušení kvůli koronavirové pandemii všech 28 ligových zápasů.