Doufám, že mi slávisté pošlou medaili. Nebo aspoň půlku, vtipkuje reprezentant Král

Pomalu končí premiérovou sezonu v moskevském Spartaku, kam zamířil poté, co Slavii pomohl do Ligy mistrů. Fotbalový záložník Alex Král si v elitním ruském klubu vybudoval silnou pozici, k plné spokojenosti mu ale chybějí lepší výsledky. „V lize jsme šanci na Evropu ztratili, teď je pro nás prioritou Ruský pohár,“ říká 22letý český reprezentant.

Jaro jste rozjeli výborně, po koronavirové pauze ale ztrácíte. Proč?

Přestávka nám bohužel uškodila. Před ní jsme byli nastartovaní, kromě zápasu s Krasnodarem jsme vyhráli všechno včetně přípravných zápasů. Byli jsme na správné cestě. Škoda že pauza přišla. Body ztrácíme úplně zbytečně. Například o víkendu doma s Tambovem jsme dvakrát vedli, ale stejně jsme si zápas nechali vzít. Podobně i v utkáních předtím, ve kterých se navíc odehrály sporné momenty.

Jaké?

Měli jsme kopat penalty, neuznali nám regulérní góly. Ale nemá cenu se k tomu vracet. Teď prostě potřebujeme zareagovat výhrami. A především se soustředit na Ruský pohár. Ten je pro nás prioritou, jen přes něj se můžeme dosta t do Evropy. Ambice nás hráčů i klubu jsou jasné, poháry jednoznačně chceme hrát. Semifinále hrajeme na Zenitu, los k nám tedy moc nakloněný nebyl. Ale věřím, že postoupíme.

Alex Král v dresu Spartaku Moskva.

spartak.com

Může na stadiony alespoň omezený počet diváků?

Kluby mají povoleno zaplnit deset procent kapacity stadionu. My máme velký stadion pro pětačtyřicet tisíc diváků, takže se v něm čtyři a půl tisíce fanoušků ztratí. Ale tak jsou nastavená pravidla, musíme je přijmout. Celkově je skvělé, že se lidé pomalu do hledišť zase vracejí.

Po restartu je program dost nahuštěný, jak ho zvládáte?

Hrajeme dvakrát týdně – ve středu a v sobotu. Ve stejném modelu pojedeme až do konce. Zvládám bez problémů, během přestávky jsem na sobě dost pracoval. V Moskvě i v Česku. Stihl jsem se vrátit před uzavřením hranic. Když se liga přerušila a bylo jisté, že minimálně měsíc budeme mít volno, zahraniční hráči dostali povolení odletět domů. Domluvili jsme si soukromé letadlo, letěli jsme do Berlína. Odtud pak každý do svých zemí.

Jak probíhala individuální příprava v Česku?

Strávil jsem tu přes měsíc. Měl jsem tréninky od klubu přes video, zaměřené na posilování. Plnil jsem individuální plány, co se týká běhání. A každý den byl na hřišti. Připravoval jsem se s lidmi, se kterými jsem spolupracoval během působení ve Slavii. S mým manažerem Karolem Kiselem, do posilovny jsem jezdil k fitness kouči Petru Gažákovi. Snažil jsem se brát tuto situaci pozitivně. Ještě nikdy jsem nezažil období, kdy bych měl tolik času na individuální přípravu. Takže jsem ho maximálně využil.

Sledoval jste po očku cestu Slavie za obhajobou?

Na dálku pochopitelně Slavii sleduju. Očekával jsem, že titul získá. Jsem za klub moc rád, vyhrát za čtyři roky třikrát ligu je vynikající. Obhajoba se povedla i přes značnou obměnu kádru, odešlo osm hráčů ze základu. Klobouk dolů, jak trenéři i noví kluci situaci ustáli. Pořád jsem s nimi v kontaktu, především s asistentem Houšteckým.

Pošlou vám mistrovskou medaili?

Dělám si ze slávistů legraci, ať mi jednu medaili schovají. Nebo klidně jen polovinu, protože jsem odehrál zkraje sezony jen šest zápasů. Titul patří pochopitelně víc klukům. O to víc chci teď získat trofej i se Spartakem. Kdybychom vyhráli Ruský pohár, měl bych vlastně double. (směje se)