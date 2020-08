Turci nevěřili, že by nasázel deset gólů, proto mu slíbili prémie. Škoda jich deset dal, ale odměnu nedostal

Příště by se asi Turci moc a moc rozmýšleli, zda mají českému kanonýrovi zakotvit do smlouvy i klauzuli o zvláštní prémii za deset nastřílených ligových gólů. Milanu Škodovi ji tam ovšem v zimě v Rizesporu dali, protože vůbec nevěřili, že by byl takového počinu schopen. „Nejspíš i proto mi za těch deset jarních branek zatím ještě nezaplatili,“ prozrazoval bývalý kapitán pražské Slavie, když byl v Edenu uváděn do společenství Klubu ligových kanonýrů sdružující střelce mající na kontě minimálně sto ligový gólů.

Po půlroční turecké štaci jich máte na kontě už sto čtyři, takže vám patří klubový odznak s pořadovým číslem 74. To vám turecký fotbal tak svědčí?

Sám jsem nečekal, že mi to tak půjde. A Turci určitě také ne. Vždyť to byl můj první půlrok.

Proto přišli s bonusem, když k 94 brankám v české lize přidáte alespoň deset dalších s v jejich Süper lize?

Sami nevěřili, že bych jich mohl tolik nastřílet, protože v Rizesporu jich nikdy nikdo za půl roku tolik nedal. Ani mně takový počet nepřipadal reálný, a proto jsem navrhoval kompromis. Dám jich sedm, nabízel jsem, ale oni trvali na deseti. Prý jestli chci prémie, tak jich musím dát deset.

Takže jste ji deset dal a prémie shrábnul.

Žádné jsem zatím nedostal, ani jsme se o nich ještě nebavili. Podstatné bylo, že jsme se zachránili v lize.

Byly to ale nejspíše nervy a hektika, i když se nakonec z ligy nesestupovalo. Něco podobného, jako když jste se zachraňovali se Slavií v posledním kole?

Ze začátku vůbec, to až v posledních čtyřech kolech začala nervozita pracovat. Nezvládli jsme domácí zápas s Denizlisporem, prohráli venku s Konyasporem a v ten moment jsme věděli, že musíme na svém hřišti bezpodmínečně vyhrávat, abychom se udrželi v lize. Naštěstí se nám podařilo zázračně otočit střetnutí s Kayserisporem. Ještě v 91. minutě jsme prohrávali, ale nakonec jsme 3:2 vyhráli.

Předseda představenstva Slavie Praha Jaroslav Tvrdík a útočník Milan Škoda během uvedení do Klubu ligových kanonýrů za vstřelení sto gólů.

Vlastimil Vacek, Právo

V turecké lize vůbec rozhodují spoustu zápasů góly v nastaveném čase...

Je to až bláznivé, protože se to stane pomalu v každém druhém zápase. Je to prostě jiný fotbal, než na jaký jsem byl zvyklý u nás, kde se hraje víc takticky a celé mužstvo brání. V Turecku je všechno živější a živelnější, což se divákům samozřejmě líbí.

Možná i proto vašich deset tureckých gólů, díky nimž jste vstoupil do Klubu ligových kanonýrů. Spoluhráči nejspíše vycítili, že jste rozený střelec, a proto vám nahrávali...

Tak to si tedy nemyslím, že by nějak extra nahrávali. Spíš mi pomohlo, že jsem hned v prvním zápase dal dvě branky a tím si získal respekt. I když musím přiznat, že přišla i utkání, kdy mi to moc nešlo.

Fotbalista Milan Škoda během uvedení do klubu ligových kanonýrů za vstřelení sto gólů

Vlastimil Vacek, Právo

Přesto jste si získal takový respekt, že jste se stal v Rizesporu penaltovým exekutorem.

Ani nevím, jak jsem se k pokutovým kopům dostal. Trenér mě určil, a když jsme hráli poslední únorový den na Trabzonsporu, rozhodčí ho proti domácím odpískal. V 96. minutě, když jsme prohrávali 1:5, takže se na něj hrnuli dva tři moji spoluhráči. Hned jsem je vypakoval... To tak, já tady běhám devadesát minut, vy přijdete na čtvrthodiny a chcete mě připravit o penaltu i gól. Pokutový kop jsem proměnil a od té doby je střílím.

I díky nim jste se prostřílel do Klubu ligových kanonýrů. Jak jste stý gól, který jste 22. června z penalty Antalyasporu, oslavil?

Nijak. Jednak v Rizesporu nikdo netušil, že jde o můj stý ligový gól, navíc byl hodně trapný. Dával jsem ho z penalty v deváté minutě nastavení, kdy už jsme prohrávali 0:3 a nic neznamenal. A to jsem šel na penaltu pořádně naštvaný a ke všemu jen proto, že mě na ni trenér poslal. Takže jsem ji dal, sedl do auta a jel do hotelu. Byla to asi ta nejtrapnější oslava, jakou jsem mohl zažít.

Šéfredaktor magazínu Gól Václav Tichý a útočník Milan Škoda během uvedení do Klubu ligových kanonýrů za vstřelení sto gólů,

Vlastimil Vacek, Právo

Podstatné v tuto chvíle ale asi pro vás je, že jste se do Klubu kanonýrů prostřílel.

Strašně si toho vážím, i když nějakou dobu jsem si ani neuvědomoval, mezi jakými fotbalisty jsem se ocitl. Teď si naopak říkám, jestli mezi ně vůbec patřím.

Během půlroku jste stačil dát v turecké lize deset gólů. Kolik jich stihnete v celé příští sezoně?

Třeba jich ani těch deset nedám, to se prostě říct nedá. Pravdou ale je, že v tamní Süper lize jsou útočníci, kteří jich nastřílí i dvacet.

Vy ale přece střílet góly potřebujete, aby vás reprezentační trenér Šilhavý dál sledoval a vzal vás třeba i na EURO v příštím roce.

V nároďáku je dost a dost útočníků, kteří jsou přede mnou. A zůstanou přede mnou, i když se mi bude dařit a budu střílet góly. Stát se ale může všechno, takže ani EURO nevzdávám. Budu se snažit hrát dobře a dávat branky, protože evropský šampionát představuje velkou motivaci. Maličko tomu věřím.

A co potom. V Turecku má smlouvu uzavřenou ještě na rok, a když bude dál střílet góly, řeknete si o její prodloužení... Nebo se vrátíte do Prahy, kde jste od „čafky" dokráčel až do mistrovské Slavie?

Zatím jsme se o tom vůbec nebavili a ani nevím, co bude dál a zda bych chtěl ještě zůstat. Celý život jsem byl a hrál v Praze, takže jsem patriotem na Prahu navyklým. A život v Turecku je přece jen rozdílný.