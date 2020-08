San Siro, Wembley. Čech sní o střetu s giganty, kvůli koronviru ale odpískal vstup do ligy

„V neděli jsme se dozvěděli, že v našem týmu je jeden případ nakažení. Výsledky byly k dispozici brzy ráno, z klubu nám napsali, abychom ani nejezdili na stadion. Nemůžeme se scházet, všichni jsme nyní doma. Čekáme, co se bude dít dál," popisuje Vaněček nynější situaci s tím, že pozitivně testovaní neměli žádné příznaky.

„Jestli se to bude dít tímto stylem, nebude se hrát nikde. Všichni jsou bez příznaků, normálně se trénuje. A najednou přijde zpráva, že je někdo nakažený. Stopne se celý zápas, což mi přijde zvláštní. Ten vir s námi bude přece dál, jestli se to bude řešit tímto modelem, nerozeběhne se žádná soutěž, jen se budou rušit zápasy. Tohle není směr, který bychom se měli všichni vydat," podotýká bývalý útočník Teplic a skotského Hearts.

Vzhledem k atypickému jaru zažil zákonitě i netradiční přípravu. Trvala pouhé čtyři týdny, před ní byla krátká dovolená. „Z fyzičky jsme neztratili. Poslední měsíc, co se dohrávala maďarská liga, jsme hráli každý třetí, čtvrtý den. Byli jsme ve velkém zápřahu. Nebyla vlastně ani možnost za dva týdny nic ztratit," tvrdí Vaněček.

Jako téměř všichni jeho spoluhráči je ve velkém očekávání. Příští čtvrtek Puskás vstoupí do kvalifikace o Evropskou ligu. V rámci 1. předkola nastoupí na půdě švédského Hammarby. „Informace o soupeři jsme si zjišťovali po losu. Upřímně, nikdo z nás švédský fotbal nesledoval. Ale videoanalytik nám hned do skupiny poslal poslední ligový zápas Hammarby. Budeme dobře připravení. I když, uvidíme, jak se všechno vyvrbí ohledně koronaviru. Já ale věřím, že o víkendu odehrajeme ligový zápas a ve středu odletíme do Švédska," doufá Vaněček.

V případě postupu by maďarský celek mohl narazit na některého z evropských gigantů typu AC Milán nebo Tottenhamu. „Jsme realisti, pokud by k tomu došlo, šance na postup by byla minimální. Ale zase bychom si odnesli velký zážitek. Zahrát si na San Siru nebo ve Wembley, to by bylo něco," sní Vaněček.