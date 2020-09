Robben se při návratu zranil, odehrál jen necelou půlhodinu

Robben před dvaceti lety v Groningenu zahájil profesionální kariéru a po koronavirové pauze se rozhodl oprášit kopačky. Proti PSV Eindhoven nastoupil v neděli v základní sestavě a užil si podpory fanoušků. V 28. minutě však musel střídat.

Robben původně skončil s fotbalem loni po deseti letech v Bayernu Mnichov, kde však i poté často trénoval. S bavorským klubem získal osm titulů a vyhrál s ním i Ligu mistrů. Dva ligové triumfy přidal v Chelsea a po jednom v Realu Madrid a PSV Eindhoven. S reprezentací byl druhý na mistrovství světa v roce 2010 a o čtyři roky později získal bronz.

Rust! Groningen kijkt tegen een achterstand aan door een goal van Gakpo, gemaakt na 34 minuten.



Arjen Robben moest het veld na een half uur spelen geblesseerd verlaten en is vervangen door Suslov.



(0-1)#gropsv pic.twitter.com/tWfWWRDVwF — FC Groningen (@fcgroningen) September 13, 2020

Prozatímní kouč nizozemské reprezentace Dwight Lodeweges nevyloučil, že by se Robben mohl vrátit i do národního týmu. Za něj odehrál 96 zápasů, poslední v září 2018 v Lize národů proti Francii.

"Všechno samozřejmě záleží na výkonnosti, musel by si to zasloužit. Ale nikdy nejsi příliš mladý, ale ani příliš starý na to, abys byl pro mančaft užitečný. Uvidíme však, co na to samotný Arjen," uvedl Lodeweges.