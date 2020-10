Český šampion prohání giganty, šanci dostal díky covidu po více jak roce

Získal s Viktorkou její poslední titul za sezonu 2017/18. Když loni v červnu odcházel z Plzně za 400 tisíc eur (něco přes deset milionů korun) do Vitesse Arnhem, netušil, jaké zkoušce trpělivosti bude vystaven.

Prvního startu v nizozemské lize se dočkal až ve druhém kole nové sezony. Hned si však zabukoval místo v základní sestavě a těší se na další velký zápas. Arnhem v neděli odpoledne hostí Eindhoven, což je po sobotních výsledcích duel čtvrtého s druhým týmem tabulky. Pokud Vitesse zvítězí, bodově se dotáhne na vedoucí Ajax.

Tomáš Hájek s dresem nizozemského Vitesse Arnhem, vpravo manažer Jakub Otava.

Sport Invest

„Celé město náš vydařený start do sezony opravdu hodně prožívá. Bylo neuvěřitelné, když se tady o Ajaxu mluvilo deset dní. Měli jsme jen pozitivní ohlasy, i když jsme prohráli, fanoušci byli nadšení. Lidé nemůžou na stadion, tak nám aspoň posílají fotky, jak se dívají doma na televizi, cítíme, že za námi stojí," líčí Tomáš Hájek v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

„Klub má veškeré podmínky, abychom byli do 5. místa, což je i naše ambice. A teď nás čeká zápas s týmem, který po minulém kole vedl tabulku. Jen škoda, že se bude hrát bez diváků, protože na takový zápas by přišel plný stadion, 25 tisíc diváků, vždycky je tady parádní atmosféra," užívá si 28letý zlínský rodák.

Těší se na skvělý zápas

Do čela tabulky se v sobotu posunul Ajax, který deklasoval 13:0 Venlo a zaznamenal nejvyšší výhru v historii nizozemské ligy.

Eindhoven ve čtvrtek porážkou 1:2 s Granadou vstoupil do Evropské ligy a v Arnhemu doufají, že by jeho nabitého programu mohli využít.

Voorbeschouwen op het duel vs PSV 💬



🗣 “Ik kijk uit naar zondag en denk niet dat het een typische Eredivisie-wedstrijd wordt.”



🔗 https://t.co/OytbEbsXnV#Vitesse #vitpsv #WijVoorJullieJullieVoorOns pic.twitter.com/ZsuspNJT9g — Vitesse (@MijnVitesse) October 23, 2020

„Sám si z Plzně pamatuji, že to není nic jednoduchého. Nám už se uzdravují někteří kluci, myslím, že nás čeká skvělý zápas. Do PSV přišel Mario Götze, mají výborný tým, ale chceme vyhrát. Když budeme hrát dobře, zase se to tady bude řešit minimálně týden," usmívá se Hájek.

Zatím nastoupil čtyřikrát. Arnhem s ním v sestavě třikrát zvítězil a podlehl jen na Ajaxu (1:2), což je pro Vitesse zatím jediná bodová ztráta.

Člověk neví, co bude za týden

„Zápas proti Ajaxu je top, stejně jako když se hraje proti PSV, Feyenoordu nebo Alkamaaru. O utkáních s nimi se tady vždycky víc mluví, víc se probírají. Sice jsme na Ajaxu prohráli 1:2, ale zápas byl hodně vyrovnaný, což ukazují i statistiky. Měli jsme na náš výkon jen pozitivní odezvy. Sousedi, lidé, které jsem potkával, všichni mi říkali, že takhle dobře Vitesse proti Ajaxu dlouho nezahrálo," cení si.

Benjamin Tetteh z Bohemians a fotbalisté Viktorie Plzeň Tomáš Hořava (vlevo) a Tomáš Hájek.

Vlastimil Vacek, Právo

„Nový trenér přinesl nový herní styl, hrajeme na tři obránce a lidé jsou šťastní, jak se prezentujeme. Hrálo se na krásném stadionu, parádním hřišti, se skvělým soupeřem, co víc si přát? Ani jsem nebyl nijak nervózní. Ono to ani nejde, protože člověk se v podstatě až v den utkání dozví výsledky testů, jestli vůbec může naskočit," poukazuje Hájek.

Jeho tým jde do velkého utkání v dobré pohodě.

„Výhodou také je, že se soustředíme jen na nejbližší zápas, protože v dnešní době je složité odhadovat, co bude za týden," dodává trochu hořce.