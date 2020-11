Podezření! Ale Pekhart není pozitivní

Fotbalový útočník Tomáš Pekhart není pozitivní na koronavirus. Informoval o tom jeho klub Legie Varšava. Během pondělní dohrávky polské ligy s Wartou Poznaň se u českého reprezentanta projevil jeden z příznaků nemoci a musel střídat. Od týmu se okamžitě izoloval a do Varšavy se vrátil odděleně.

Pekhart podle trenéra Legie Czeslawa Michniewicze o poločase hlásil, že ztratil čich a je mu zima. Nakonec střídal v 75. minutě. Už před rozcvičkou měl horečku stoper Legie Igor Lewczuk, který odehrál celý duel. Rovněž jeho test byl negativní.

Jednatřicetiletého Pekharta povolal v úterý kouč Jaroslav Šilhavý do národního týmu. Rodák ze Sušice naposledy nastoupil za reprezentaci v říjnu 2013. Někdejší hráč Slavie, Jablonce či Sparty se po únorovém příchodu do Legie dostal v poslední době do skvělé formy a s osmi góly vede tabulku střelců polské ligy.

Přísné hygienické podmínky budou panovat i při nadcházejícím reprezentačním srazu. Mužstvo čekají čtyři testy na koronavirus. K plánovaným třem odběrům přibyl ještě jeden navíc den před přípravným utkáním v Německu, kde se český celek představí příští středu.