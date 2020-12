Frýdek k odchodu ze Sparty: Nebylo to o tom, že bych riskoval kariéru. Notabene čistě kvůli penězům

Angažmá v Lucernu si pochvalujete. Jste rád, že jste v létě zariskoval a neprodloužil smlouvu ve Spartě?

Rád bych tuto věc uvedl na pravou míru. Není to o tom, že bych riskoval kariéru. Notabene čistě kvůli penězům. Prostě jsme se společně se Spartou nedomluvili na podmínkách prodloužení smlouvy. To je normální záležitost, která se mezi dvěma stranami děje. Nejsem první ani poslední. A já jsem věděl, že společně s mojí agenturou Sport Invest najdeme variantu, která bude dávat smysl. Jsem teď maximálně spokojený, mohu si vyzkoušet zahraniční angažmá. Navíc v německy mluvící zemi, což bylo moje tajné přání. Můžu říct, že všechno vypadá dobře. Přestože doba na větší hodnocení teprve přijde.

Během vašeho rozchodu se Spartou vás jedno z českých médií nařklo, že vám šlo především o peníze. Jak jste to kousal?

Snažil jsem se od médií odstřihnout a soustředit se jen na sebe. Přesto se k vám dostane třeba od kamarádů, kolik peněz jsem si dle některých článků měl říct a co to svědčí o mém charakteru. Nepotěší to, ale mávnul jsem rukou. Co mě ale opravdu naštvalo, byl moment, kdy se začali navážet do manželky. Cokoliv se napíše o mně, dokážu vzít s rezervou a povznést se nad to. K životu profesionálního sportovce to bohužel patří. Ale jakmile se do toho zatáhne rodina, navíc s vymyšlenými informacemi, je to za mě jen a pouze bulvár nejhrubšího zrna. Každý si nicméně píše své vysvědčení sám. Fotbalista stejně jako novinář.

O co se jednalo?

Je zbytečné se k tomu vracet, a ještě těm výmyslům znovu dávat publicitu. Když to shrnu, toto období nebylo příjemné. Ale já jsem se snažil špatné věci nevnímat. Nejsem ten, který by si z nich přehnaně lámal hlavu. Jsem profesionál, mojí povinností je myslet na fotbal. Obrovský dík patří mají rodině i všem kamarádům, všichni mi dodávali optimismus a dobrou náladu.

Jak jste prožíval týdny nejistoty bez uzavřeného kontraktu? V koronavirové době není jednoduché sehnat angažmá.

Souhlasím, sehnat klub je teď složitější. Trošku jsem ke konci už nervózní byl, ale věc se skvěle vyřešila. Klobouk dolů před klukama z mojí agentury, odvedli skvělou práci.

Černé myšlenky vás tedy přepadaly?

To zase ne. Jen se záležitost táhla. Nebyla příjemná dlouhá individuální příprava. Trénoval jsem s bráchou a s tátou.

Jak příprava probíhala?

S tátou jsme chodili do Královic, s bráchou navíc i na Strahov. Byl jsem vlastně jenom na hřišti. Také jsem běhal, ale jen na hřišti s míčem. Aby všechno klapalo po fotbalové stránce, zároveň aby tréninky dávaly smysl i po té fyzické.

Byl táta náročný trenér?

Asi je dobrej trenér, cítím se na hřišti výborně.(směje se)

Bylo těžké naskočit do zápasů bez delší herní praxe?

Lhal bych, kdyby řekl, že ne. První trénink v Lucernu jsem se necítil dobře, musel jsem se pořádně rozběhat. První zápas proti Youg Boys Bern jsem hrál poločas, ale myslím, že jsem ho zvládnul dobře. Od té doby jsem odehrál všechno.

Má Lucern srovnatelné zázemí se Spartou?

Musím říct, že je ještě na lepší úrovni než ve Spartě. Klub má krásný, nový stadion, postavený před osmi lety. Když jsem přijel, byl jsem mile překvapený. Zázemí je vážně moc hezký. U stadionu je několik tréninkových hřišť. Jedno je jednom pro áčko, druhé pro juniorku. Akademie má pak k dispozici dalších osm.

Ve Švýcarsku mají některé kluby umělou trávu. Jste jejím příznivcem?

Měl jsem možnost vyzkoušet si umělku hned v prvním zápase v Bernu. V Česku není umělka mezi fotbalisty oblíbená, patřím mezi ně. Ale zrovna ta v Bernu byla super, byť rozdíl oproti klasické trávě tam pochopitelně byl.

Sledujete po očku, jak se vede Spartě? Jste ve spojení s bývalými spoluhráči?

Jasně, pořád si píšeme, voláme si. Snažím se koukat na jejich zápasy, pokud mi vyjde čas. Ten poslední na Slovácku jsem bohužel na internetu nikde pořádně nechytnul. Klukům fandím, přeju jim, aby se jim dařilo. Aby Sparta konečně získala titul.

Co je špatně, že ho Sparta tak dlouho nezískala?

Nevím, jaký je důvod. Kdybychom ho znali, titul jsme dávno vyhráli. Bohužel se nám nedařilo. Sparta má ale letošní sezonu pořád solidně rozjetou. Doufám, že Slavia ztratí, aby byla liga zajímavější.

V nedávném derby ale na Slavii nestačila...

Viděl jsem jen posledních třicet minut, hráli jsme s Lucernem ve stejný den. Nechci tedy hodnotit, přestože výsledek mluví jasně. Koukal jsem na Spartu v Evropské lize, myslím, že kluci nehráli špatný fotbal. Jen škoda, že se nezvládly zápasy s Lille. Každopádně věřím, že Spartu čekají úspěšné časy, moc bych to klubu i fanouškům přál.