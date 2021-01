Český stoper o Kasimpase i bývalém parťákovi: Pavelka mi tady chybí

Je tomu přesně rok, co v Jablonci sbalil kufry a vyrazil do světa. Fotbalovému stoperovi Tomáši Břečkovi turecká liga svědčí. V Kasimpase, kde do října působil se současným sparťanským záložníkem Davidem Pavelkou, patří dlouhodobě mezi klíčové hráče. V istanbulském klubu je spokojený, jen by ho rád viděl mnohem výš v tabulce.