Kluby šetří a líčí na volné hvězdy. Citizens chtějí Messiho a Ramose

Koronavirus připravil i velké fotbalové kluby napříč Evropou o stovky milionů liber. V zimním přestupovém okně tak zatím nedošlo k mnoha velkým přestupům, ty se chystají spíš na léto. A kluby volí novou strategii - líčí na hráče, kterým končí smlouvy a v létě budou volní. Ve hře jsou velká jména a zájemci rozhodně nejednají s mateřskými kluby v rukavičkách. Upozornila na to anglická a španělská média, nejen ta bulvární, ale i seriózní BBC.

„Stačí se domluvit s fotbalistou, aby neprodlužoval, a přišel zadarmo jako volný hráč, což lze za určitých podmínek. Vzhledem k tomu, že zájemce ušetří značné peníze za vyrovnání s mateřským klubem, může jejich část dát hráči a přeplatit tak jeho stávající klub. Samozřejmě to nesmí prasknout. O přestupech se vždycky spekuluje, ale kde není nezvratitelnými důkazy vybavený žalobce, tam není ani soudce," řekl jeden z českých hráčských agentů, který si pochopitelně nepřál být jmenován.

Manchester City se údajně už dohodl s kapitánem Realu Madrid Sergiem Ramosem, jemuž v létě končí smlouva, a prezident Florentino Pérez mu nenabízí víc než kontrakt na rok a za stejné peníze jako dosud. Citizens mají rovněž zájem o Lionela Messiho, jemuž v létě skončí v Barceloně smlouva a podle španělského tisku ji nehodlá prodloužit. Navíc s koučem Guardiolou má hvězdný Argentinec letité dobré vztahy ze společného působění v Barceloně.

Real naopak usiluje o stopera Bayernu Davida Alabu, který už několik týdnů marně jedná o prodloužení kontraktu s vedením mnichovského vítěze Ligy mistrů. Alabovy finanční požadavky jsou prý i pro nejbohatší německý klub neakceptovatelné.

David Alaba (vlevo) je opět nejlepším fotbalistou Rakouska.

Bernd Thissen, Reuters

Barcelona má podle médií takto „nakupovat" ve velkém. V létě by na Camp Nou měl přijít útočník nizozemské reprezentace momentálně ve službách Lyonu Memphis Depay, z Liverpoolu jeho kolega z národního týmu záložník Georginio Wijnaldum a španělský reprezentační středopolař z Manchesteru City Eric García. Argentinský klub Boca Juniors chce stejným způsobem ze sousedních United přivést reprezentačního stopera Marcose Roja.

„Ani v létě se nebude utrácet jako dřív. Kluby také hodně usilují o talentované hráče, ti nejlepší už ale nejsou nijak levní, mnohdy dražší než hvězdy kolem třicítky. U nich jsou ale odchody i po vypršení smlouvy složitější, a nikoliv zadarmo. Vyplaceny musí být kluby, které hráče vychovaly, a určitá procent z přestupů jsou smluvně garantovaná. Kluby si tyto talenty zavazují víceletými kontrakty," dodal zdroj.

Miliardoví Mbappé a Sancho

To je případ Jadona Sancha, anglického reprezentanta ve službách Dortmundu. Zájem o něj má hned několik klubů v jeho domovině. Cena je pro ně však příliš vysoká, pohybuje se okolo 100 milionů eur. Real chce za každou cenu útočníka Paris St. Germain Kyliana Mbappého, ideálně ještě v lednu, nejpozději však v létě. Ale také narazil na hráčovu platnou smlouvu, která vyprší až v létě 2022. Madridský klub vyčlenil šest hráčů, které hodlá nabídnout k prodeji nebo výměně, někteří jsou nyní na hostování. Podle listu AS se jedná o útočníky Balea, Isca, Joviče, záložníky Diaze a Ceballose i obránce Marcela. Mbappé podle renomovaného serveru Transfermarkt stojí 4,7 miliardy korun.

„Situace rozhodně nenahrává tomu, že by kluby znovu získaly velké finanční částky. Pokud budou prodávat, a nepůjde o největší hvězdy, budou muset slevit. A tak je velmi pravděpodobné, že se budou obracet do zemí, kde mladí hráči nejsou tak drazí. Týká se to i Česka. Velký zájem klubů z nejvyspělejších fotbalových zemí je už nyní o sparťana Hložka a slávistu Simu. Pro české kluby budou částky, které jim zájemci nabídnou, pořád velmi zajímavé. Myslím si, že přestupové léto bude velice zajímavé," konstatoval zkušený hráčský agent.