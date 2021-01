Skvělý debut! Trmal v portugalské lize vychytal nulu

Gólman reprezentační jedenadvacítky až dosud zahříval ve Vitórii jen lavičku náhradníků nebo seděl dokonce na tribuně.

„Ze začátku jsem si to bral dost, ale postupem času vám nezbývá nic jiného než dál makat. Je to pro mě životní zkušenost. Musím zůstat trpělivý a počkat si na šanci. Sám nevím, co tady mají se mnou za úmysly," prohlásil před pár dny pro Sport.cz bývalý gólman Slovácka.

Mezi tyčemi Vitórie se pravidelně objevoval ostřílený Varela, který byl ale pozitivně testován na koronavirus a vynucená absence týmové jedničky dopomohla Trmalovi k debutu.

1' Rola a bola em Guimarães! Vamos com tudo, 𝐕𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 🙌#LigaNOS | 0-0 | #VSCCSM

A velmi úspěšnému. Dvaadvacetiletý brankář kryl pět střel a udržel čisté konto. Zaskvěl se třeba ve 29. minutě, kdy vyrazil střelu kamerunského útočníka Joela. Pro Trmala to byl vůbec druhý start za Guimaraes, v prosinci nastoupil ve čtvrtfinále Ligového poháru na půdě Benfiky. Vitória tehdy prohrála 1:2 po penaltovém rozstřelu.

Týmu trenéra Henriquese patří v portugalské lize pátá příčka, na třetí Benfiku ztrácí v tabulce čtyři body.