Vyjde Královi v létě Premier League? Když uděláme úspěch na EURO, může se něco řešit, říká záložník

Se Spartakem útočíte na druhé místo, což je po uplynulé sezoně obrovský posun. Jste mile překvapený?

Tato sezona je diametrálně odlišná oproti minulé. Je vidět, že mužstvo, které je plné mladých hráčů, potřebovalo čas. Abys si všechno sedlo. V uvozovkách, uplynulý ročník se obětoval. Klobouk dolů, že klub vsadil na tak mladé hráče i mladého trenéra. Bojujeme o druhé místo, máme situaci ve svých rukách. Liga mistrů je obrovské lákadlo.

Bylo by druhé místo nad plán?

Vzhledem k tomu, že působím ve Spartaku Moskva, cílem je vždycky titul. Tlak od fanoušků i od vedení klubu je obrovský. Ale i druhé místo budeme brát, šlo by o úspěch. Příští sezonu ale budeme mít vyšší nároky.

Tedy útok na titul a přímý postup do Champions League?

Je potřeba dávat si nejvyšší cíle. Klub jako Spartak by o ničem jiným přemýšlet neměl. Každopádně angažmá ve Spartaku mi dává hodně zkušeností, cítím, že se pořád fotbalově zlepšuju. Máme opravdu silné, perspektivní mužstvo. Talový správný mix. Na hostování je tu z Chelsea pravý obránce Viktor Moses. Má skvělá čísla, moc nám pomáhá. Mám s ním dobrý vztah, zlepšuju si díky němu i angličtinu.(směje se) Má typický londýnský přízvuk.

Co vám chybělo na mistrovský Zenit?

Těžko říct. Ale asi zkušenosti. Jak máme mladý tým, nevyhnuli jsme se výkonnostním výkyvům. Udělali jsme úspěšnou šňůru, hráli jsme skvěle, potom přišel propadák. Zenit dokáže zvládat i utkání, kdy nemá svůj den.

Blíží se mistrovství Evropy. Přemítáte už, jaké bude?

Momentálně se soustředím především na dokončení sezony ve Spartaku. A abych zůstal zdravý a na EURO mohl jet. I kvůli tomu mám v Moskvě osobního trenéra Petra Gažáka. Pomáhá mi s přípravou, s regenerací. Na konci sezony je tělo unavené, zničené.

Má český tým šanci na ME uspět?

Mužstvo se ustálilo. Není to už tak, že přijedu na sraz a spoustu hráčů neznám. Táhneme za jeden provaz, tým má vnitřní sílu. Jsou v něm kluci ze zahraničních klubů, kteří patří mezi jejich klíčové hráče. Suk s Cufem (Souček s Coufalem) válejí ve West Hamu, Kuba Jankto střílí góly za Sampdorii. Z české ligy jsou tam hlavně kluci ze Slavie, která se dostala až do čtvrtfinále Evropské ligy. Všichni jsou úspěšní, jejich pohoda a sebevědomí se přenáší na tým. Po březnové remíze s Belgií byli naštvaní. To je přesně to, co potřebujeme, abychom velké zápasy na EURO zvládli.

Zmínil jste West Ham. Premier League je váš sen. Máte signály, že by se mohl v létě stát realitou?

Vím, kam míříte.(směje se) Každý takový krok by byl krokem vpřed. Můj cíl je dokončit sezonu se Spartakem, odjet na EURO, udělat tam týmový úspěch. Teprve potom se může něco řešit. Na tyto záležitosti mám manažera Karola Kisela, případné starosti s přestupem by odnesl on. Já potřebuji čistou hlavu na hřišti.

Zmínil jste také Slavii. Co jste říkal jejímu tažení Evropskou ligou a dominanci v české lize?

Je vidět, že Slavia je pořád silná. Drží si si vysokou kvalitu několik let. I vzhledem ke změnám v kabině. Trenéři mají na hráče dobrý čuch, což se ukázalo v Evropské lize. Něco jiného je dominovat české lize, a druhá, uspět v Evropě. Bod s Arsenalem na jeho hřišti je na české poměry něco neskutečného.