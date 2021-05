Nadšený Frýdek Spartě pod Vrbou věří, co řekl o Plavšičovi?

"Jsem v Lucernu úplně nadšený. Po fotbalové stránce se vším všudy a také s rodinou jsme tady nadmíru spokojení. Doufám, že se nám podaří vyhrát pohár a umístíme se i v horní polovině tabulky," řekl Frýdek ČTK v rozhovoru zprostředkovaném agenturou Sport Invest, která hráče zastupuje.

Lucern, který 24. května ve finále poháru vyzve St. Gallen, má o to větší motivaci, že pohárovou trofej získal naposledy v roce 1992. "Od té doby byli čtyřikrát ve finále a nezvládli vyhrát. Doufám, že teď to dokážeme změnit," podotkl devětadvacetiletý levý bek.

Loni v domácím poháru triumfoval se Spartou. "Nemyslím si, že jsem nějaký pohárový expert, ale bylo by nádherné získat pohár i ve Švýcarsku a zakončit první rok s trofejí," konstatoval Frýdek s úsměvem.

V aktuální sezoně zasáhl do 28 ligových zápasů a připsal si čtyři asistence, ale při středeční remíze 1:1 s posledním Sionem nehrál. "Dostal jsem volno, abych pořádně doléčil koleno. Nic vážného to není," přiblížil Frýdek, jenž je připravený za čtvrté mužstvo tabulky nastoupit v sobotním duelu proti jistému mistrovi Young Boys Bern.

Podle něj je švýcarská liga, kterou hraje jen deset klubů, jiná než ta česká. "Myslím, že po fotbalové stránce je to tady na lepší úrovni než v Česku, ale po fyzické stránce, co se běhání a duelů týče, je to zase těžší u nás. Jsou to hodně rozdílné soutěže," mínil sedminásobný český reprezentant.

Pokud může, sleduje utkání Sparty přes internet a je také v kontaktu s několika bývalými spoluhráči. "Snažím se být v obraze. Myslím, že Sparta pod trenérem Vrbou jde nahoru. Přeju jim, aby to teď zvládli do druhého místa," uvedl Frýdek.

"Doufám, že příští sezonu už víc proženou Slavii a bude to o dvou týmech, a ne o jednom. Slavia teď má silný kádr a hraje dobře. Sice se mi to těžko říká, ale bohužel je to tak," doplnil rodák z Hradce Králové.

O někdejším spoluhráči Srdjanu Plavšičovi, který odmítl se Spartou prodloužit smlouvu a podle spekulací médií v létě posílí Slavii, moc mluvit nechtěl. "Nemůžu to hodnotit, když nevím, jak to v reálu proběhlo. Každopádně je to těžká a nepříjemná situace pro všechny strany," řekl Frýdek.