Moje životní sezona, oslavy byly náročné! Pekhart o titulu, individuálních trofejích a EURO

Máte za sebou životní sezonu?

Určitě ano. I podle čísel. Dal jsem čtyřiadvacet gólů, z toho dvaadvacet v lize. Doposud jsem vstřelil v jednom ročníku maximálně devatenáct branek, před lety v české lize. Úspěšný rok je znásobený i tím, že jsme s Legií vyhráli mistrovský titul, k tomu ta individuální ocenění. Myslím, že tohle půjde těžko někdy zopakovat.

S tím, jak naskakovaly góly na vašem kontě, všímali si vás soupeřovi obránci v polské lize víc a víc?

Ano. Poslední kola soupeři přizpůsobovali taktiku našemu stylu, museli jsme změnit systém. Každý zápas to bylo pro tým těžší a těžší. A speciálně pro mě. Pamatuju si, že na začátku sezony jsem míval v šestnáctce čas a prostor. Teď mě zdvojovali, ztrojovali.

I proto bude těžké čísla z této sezony zopakovat?

Rozhodně. Navíc polská liga je fyzicky náročná, není vůbec jednoduché střílet v ní góly. Zatímco v Česku jsou dva, tři kluby, které nadstandardně platí, v Polsku mají fantastické zázemí a finanční podmínky všechny kluby. Dokáží přilákat dobré zahraniční fotbalisty. Hraje se tady podobným stylem jako v Česku. Jen, každý hráč má metr devadesát pět a devadesát kilo. Tak zlomenej, jako tady, jsem snad nikdy nebyl. Po každém zápase se z kopanců a ran sbírám tři dny.

Vzhledem k vaší mimořádné sezoně, zastavují vás na ulici ve Varšavě fanoušci?

Neměl jsem možnost pocítit jejich reálnou náklonnost, byli jsme v lockdownu, nemohlo se pomalu vycházet. Lidé z klubu mi tvrdí, že pokud by pandemie nebyla a chodil by plný stadion, nikdy bych nechtěl Varšavu opustit. Zůstal bych tu prý do konce života, jak by mě vynášeli fanoušci do nebes.

Proběhla s fanoušky alespoň střídmá oslava titulu?

Nakonec ano. Po posledním zápase jsme nasedli do otevřeného dvoupatrového autobusu, projížděli jsme Starým městem. Existovala dohoda s vedením Varšavy, že na Starém městě lidi mohli přijít. Od patnáctého května se v Polsku rozvolnila ochranná opatření proti šíření koronaviru, na závěrečné utkání mohlo být hlediště zaplněno z dvaceti procent kapacity stadionu. Což bylo moc fajn. Oslava byla tedy nejdřív v autobuse, potom jsme měli party ve VIP ložích na stadionu.

Stála za to?

Musím se přiznat, že oslava titulu byla celkem náročná. Druhý den jsem měl vyhlášení anket, málem jsem nedorazil.(směje se) V přímém přenosu se mi jako první zeptali, co se stalo, že vypadám tak zmuchlanej. Jestli jsem o.k. Jo, oslavili jsme titul solidně.

Závěrečná dvě kola polské ligy jste vynechal. Kvůli zranění?

Dohodli jsme se s trenérem a vedením klubu. Odehrál jsem předtím všechno, navíc jsem byl v komfortní situaci v tabulce střelců. Mohl jsem si dovolit dvě kola vynechat. Do předkol Champions League vstupujeme s Legií už pátého července. Po mistrovství Evropy nebudu mít žádné volno. Takže jsem rád, že letos aspoň nějakou dovolenou mám. Byl jsem pár dnů v Česku, pak jsem odjel do Varšavy na vyhlášení anket a na oslavy. Potom jsme s rodinou odletěli do Řecka, kde jsme doma. Pár dnů tady pobudu, pak bych se měl chystat na sraz před EURO.

Do reprezentace jste se vrátil v březnu po dlouhé době. Jaký dojem na vás současné mužstvo dělá? Má na EURO šanci uspět?

Poznal jsem, že kvalita týmu je vysoká. Je konkurenceschopný, pochopitelně k úspěchu potřebujete také štěstí. Myslím, že s reprezentací máme na to, abychom udělali na šampionátu dobrý výsledek.