Katastrofa pro PSG. Mbappé na odchodu?

Mbappé je podle informací francouzského deníku L'Equipe se svou aktuální situací nespokojený a poohlíží se po nových možnostech. Na stole má od vedení PSG prodloužení kontraktu, ale v současnosti ho podepsat odmítá.

Útočník francouzské reprezentace se nechal před EURO slyšet, že o jeho budoucnosti se bude rozhodovat až po konci evropského šampionátu. Na něm Francouzi skončili neslavně už v osmifinále proti Švýcarsku a Mbappé na turnaji dvakrát nezazářil především co se efektivity týče.

Pour le moment, Kylian Mbappé ne veut pas prolonger au PSG



Kylian Mbappé a informé certains membres du PSG, qu'en l'état, il ne prolongerait pas. Mais il respectera sa dernière année de contrat https://t.co/W7U4pWxYLC pic.twitter.com/cGwRNQxkoi — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 30, 2021

Podle L'Equipe Mbappé na PSG netlačí v tom smyslu, že by chtěl klub opustit už toto léto. Pokud by mu ale příští rok vypršela smlouva a odešel jako volný hráč, pro giganty Ligue 1 by to byla absolutní pohroma. Současná hodnota fotbalisty podle portálu Transfermarkt je 160 milionů eur (přes 4 miliardy korun).

Jednání o prodloužení kontraktu doposud vedl sportovní ředitel Leonardo. Francouzští novináři tvrdí, že se nyní do celé záležitosti vložil prezident klubu Al-Khelaifi. Mbappé byl v minulosti nejvíce spojován se zájmem Liverpoolu a Realu Madrid.