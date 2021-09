Zenit si vynutil návrat dvou fotbalistů ze srazu brazilské reprezentace

Malcom a Claudinho byli do národního týmu povoláni poprvé. Trenér Tite je dodatečně nominoval poté, co se devět hráčů z anglické ligy omluvilo kvůli povinné karanténě, která by je čekala po návratu z Jižní Ameriky do Velké Británie.

Zenit si však vynutil jejich návrat, proti čemuž se brazilský svaz ohradil a vyzval FIFA, aby Zenit tvrdě potrestala. "Oběma hráčům jsme s podporou FIFA vysvětlili, že klub je nemůže nijak potrestat. Nicméně i přesto odjeli," citovala prohlášení svazu agentura Reuters.

Zenit solicita retorno de Claudinho e Malcom, e Seleção Brasileira tem mais dois desfalques para as Eliminatórias da Copa do Mundo.



Clube russo quer contar com a dupla na Champions League.



🗞 @geglobo

📸 Lucas Figueiredo pic.twitter.com/GRIQSaG4m4 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) September 1, 2021

Brazílie není jedinou jihoamerickou reprezentací, která má kvůli opatřením proti koronaviru problémy s nominací hráčů z Evropy. Podobné potíže řeší před trojicí zářijových kvalifikačních zápasů i Argentina.

Aston Villa si totiž vyžádala, aby se záložník Emiliano Buendia a brankář Emiliano Martínez vrátili už po dvou zápasech. To však trenér Lionel Scaloni odmítl. "Hráče jsme nominovali na tři zápasy, a proto všechny tři odehrají," prohlásil.