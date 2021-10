Hnůj! Hanba, oslava buranství... Slovensko ostře odsuzuje fotbalový skandál v Trnavě

„Blamáž, hanba. Chaos. Ignorace, lhostejnost...," komentuje střet ultras obou táborů na hrací ploše slovenský server sportnet.sme.sk.

„Slovenský fotbal si nedal jeden vlastní gól, ale rovnou tisíc. To, co se událo během nejslavnějšího fotbalového derby mezi Trnavou a Slovanem, je nemocné a zvrácené," odsuzuje řádění násilníků server.

Do tvrdé kritiky se pustil mimo jiné i vítěz Stanley Cupu Marián Gáborík, který byl přímo na stadionu. „Měla to být oslava fotbalu. Místo toho to ale byla oslava buranství, zbabělosti a totální neférovosti. Už nechci být svědkem něčeho podobného. A ty děti, které tomu přihlížely ... To je hrozné. Svoje dítě bych na takový zápas nepustil," rozjel se na instagramovém videu Gáborík.

„Máme si to užívat a místo toho se dějí takové věci. Je to hnůj. Velmi smutné," nechápal slavný hokejista.

Na ploše byly k vidění nechutné výjevy včetně kopání do ležících osob. Emoce v obou táborech byly hodně vyhrocené už před samotným zápasem, na stadionu létaly světlice, a pak vše vyvrcholilo vzájemným fyzickým střetem, který musel ukončit až zásah speciální policejní jednotky.

„Zbabělci, asi si myslíte, že tohle z vás udělá správné chlapy? Prolomili jste jakékoliv dno, které i vaše slepičí mozečky dokážou vnímat. Tohle z vás udělá jen připosr*né idioty, určitě ne pravé muže. Na stadionu i v televizi byly i děti, vy trapní zbabělí tupci," přidal se další bývalý slovenský hokejový reprezentant a hráč NHL Boris Valábik.

Velmi otřesený byl z dění v Trnavě i někdejší slovenský fotbalový kanonýr Róbert Vittek, který dříve ve Slovanu působil. „Byl to velmi smutný večer slovenského fotbalu. Tohle se nemělo stát. Celý týden jsme měli opěvovat derby. A místo toho budeme hledat viníka," reagoval Vittek ve studiu televize Dajto.

K incidentu už se vyjádřily i oba kluby. Trnava se od svých fanoušků, kteří se do bitky zapojili, distancovala s tím, že už se na její stadion nepodívají.

Podle vyjádření Slovanu za vyvolání incidentu mohou fanoušci Trnavy, kteří se dostali nad sektor hostujících příznivců, do kterého házeli pyrotechniku. Zároveň viní pořadatelskou službu z naprostého selhání.