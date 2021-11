LEGIONÁŘI POD LUPOU: Český hrdina vynikl v divokém derby

Vrátil se během podzimu do národního týmu a po reprezentační přestávce úspěšně absolvoval jedno z nejdivočejších fotbalových derby, jaká jsou k vidění. Obránce Filip Novák odehrál celý zápas a přispěl svému Fenerbahce k výhře 2:1 nad Galatasarayem. O víkendu se zařadil do pětice nejlépe hodnocených českých legionářů, pořadí vévodí v Polsku působící Martin Pospíšil a Tomáš Přikryl.

Bitva o Istanbul byla divoká jako vždycky. Na straně Galatasaraye dostal červenou kartu trenér Fatih Terim, hosté z Fenerbahce dohrávali bez vyloučeného Marcela Tisseranda.

Derby bylo natolik dramatické, že jeho průběh nepřežil šedesátiletý fanoušek Fenerbahce. Po vítězném gólu na 2:1 v nastavení dostal infarkt a zemřel.

Fenerbahce ještě nedávno tureckou ligu vedlo, pak se ovšem propadlo až na sedmou příčku. V derby si tak udobřilo své bouřlivé příznivce.

„Když jsem přestupoval do Fenerbahce, věděl jsem, že jdu do největšího klubu v Turecku, že náročnost od fanoušků i všech v klubu je velká. Každá ztráta bodu je velkým zklamáním, klub takového kalibru by měl každý rok bojovat o titul. Derby s Galatasarayem je největší zápas sezony pro fanoušky. Vždycky hodně napoví o celé sezoně," cení si Filip Novák nejsladší výhry.

Jak hodnocení vzniká?

Statistické hodnocení SofaScore je odpovědí na rostoucí potřebu kvantifikovat výkony hráčů. Co běžný fotbalový fanoušek vidí během televizního vysílání ve statistikách, je jen zlomek dat shromážděných během zápasu.

Filip Novák oblékl prestižní dres Fenerbahce Istanbul.

Sport Invest

V každém utkání je přibližně 1500 různých událostí, které se mohou promítnout do čísel, co se na hřišti stalo. Operátoři ručně zaznamenávají data a shromažďují informace o aspektech, jako jsou držení míče, přihrávky, souboje, nájezdy, běh, pokusy o kličku, přihrávky do šance, střely a další.

Cílem je odvodit z těchto statistik užitečné informace, které by odpovídajícím způsobem shrnovaly výkon hráče.

„Náš tým datových analytiků rok tvrdě pracoval, analyzoval stovky zápasů, identifikoval klíčové ukazatele výkonu a každému z nich přiřadil hodnotu. Přistupovali jsme k fotbalu jako ke komplexnímu dynamickému systému, ve kterém má každý specifickou roli. Konečným výsledkem je propracovaný algoritmus, který generuje hodnocení hráčů na stupnici do 10, v závislosti na tom, co hráči předvedli během svého pobytu na hřišti," vysvětluje společnost.