Koubek zářil! Vychytal nulu a přihrál na gól

„Samozřejmě to byl náročný zápas, hlavně v druhém poločase už jsme se jen bránili a vůbec jsme neohrožovali branku Lyonu. Občas tam byly situace, kdy to hořelo, ale vždy jsme to dokázali odvrátit. Přečkali jsme vše a máme důležité tři body do tabulky, která je nesmírně našlapaná. Vždycky je příjemný pocit udržet čisté konto, zejména proti takovému týmu, ale nechceme se uspokojit a budeme dál makat," napsal Koubek pro Právo a Sport.cz.

Už v 5. minutě vyslal dlouhý míč na rozběhnutého Wahbi Khazriho. Domácí stoper Marcelo míč dobře netrefil a útočník Rennes už neměl problém proměnit sólo v gól. Prsty, či spíše kopačku, měl Koubek i ve druhém gólu Jamese Lea Silikiho.

„No já bych to moc nenazýval asistencí, před prvním gólem jsem hledal Khazriho, aby se případně nějaký rychlý útok mohl zrodit, ale nakonec to stoper špatně odhadl a byl z toho samostatný únik a gól. Před tím druhým jsem v posledních minutách jen míč nakopl co nejvíce do vzduchu, aby to nebylo pro obránce tak jednoduché a po dvou přihrávkách z toho byl zase gól. To je taky fajn, ale my hlavně potřebovali body jako sůl. Už nějaké asistence mám, pamatuju si je proti Ostravě, Teplicím a teď si budu pamatovat i tu proti Lyonu," napsal Koubek.

Čtyři body k Evropě

Rennes se posunulo na osmé místo a na pátou příčku Nantes, zaručující účast v pohárové Evropě ztrácí jen čtyři body. „Naštěstí nám to po těch dvou předchozích prohrách moc neuteklo. Zůstali jsme na dohled. Teď hrajeme zase venku v Caen a věřím, že vyhrajeme, abychom se Evropě opět přiblížili. Nicméně nás čeká derby a těžký protivník," uvedl Koubek.

Spokojený byl i kouč Sabri Lamouchi. „Máme úžasné tři body z Lyonu. Mužstvo odvedlo velice disciplinovaný výkon. Důležitý byl rychlý vedoucí gól. V závěru zápasu jsme se bránili obrovskému tlaku domácích, ale ustáli jsme ho a podržel nás opět Koubek," liboval si trenér Rennes.