Pospíšilův gól pojistil ligovou výhru fotbalistů Bialystoku

Šestadvacetiletý Pospíšil přestoupil do týmu polského vicemistra Bialystoku loni v létě z Jablonce. První ligový gól vstřelil v srpnu, pak se ale na půl roku střelecky odmlčel. Dnes si v 55. minutě naběhl do pokutového území na přízemní centr Šwiderského a jeho střela se od tyče odrazila do sítě.

Tabulka polské ligy 1. Legia Varšava 22 13 2 7 31:23 41 2. Bialystok 22 11 6 5 31:24 39 3. Poznaň 22 9 10 3 30:16 37 4. Zabrze 22 10 6 6 42:36 36 5. Kielce 22 9 7 6 35:28 34 6. Plock 22 10 3 9 30:29 33 7. Zaglebie Lubin 22 8 8 6 33:27 32 8. Gdyně 22 8 8 6 26:20 32 9. Wisla Krakov 22 9 5 8 31:27 32 10. Vratislav 22 7 6 9 27:33 27 11. Gdaňsk 22 6 8 8 31:34 26 12. Cracovia Krakov 22 6 7 9 30:33 25 13. Nieciecza 22 5 6 11 23:36 21 14. Nový Sadec 22 4 9 9 21:34 21 15. Štětín 22 5 5 12 25:35 20 16. Gliwice 22 4 8 10 22:33 20