V Řecku fanoušci zranili trenéra a zrušili fotbalový šlágr

Očekávaný šlágr řecké fotbalové ligy v Soluni musel být v neděli odložen kvůli fanouškům, kteří zranili kouče hostujícího Olympiakosu. Óscar García byl zasažen do tváře kotoučkem papíru používaným do pokladen a odjel do nemocnice. Domácímu týmu PAOK hrozí vysoká pokuta nebo odečet bodů.